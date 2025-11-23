Prometni kolaps zbog radova na Slavonskoj: Koja rješenja predlažu stručnjaci?

Obnova ili rušenje? Statičari najavljuju, sudbina Vjesnika znat će se sutra. U međuvremenu - na zatvorenoj Slavonskoj aveniji - prometni kaos. Istražili smo kako do posla kroz centar Zagreba u novom radnom tjednu?

Prometnice su nedjeljom prilično prazne, a danas oko Vjesnika - kolone. Pa bi početak novog radnog tjedna, kod mnogih mogla obilježiti - nervoza u prometu.

Marko Ševrović, prometni stručnjak s Fakulteta prometnih znanosti, savjetuje građanima: "Ako ne moraju ići ujutro u rush hour, neka ne idu. Isto tako, ljudi, ako rade na istim lokacijama, neka idu zajedno istim autom."

Privremeno rješenje na Slavonskoj aveniji

Radovi na novoj regulaciji prometa na Slavonskoj aveniji u punom su jeku. Privremeno rješenje uključuje širenje sjevernog kolnika i stvaranje četiri uska traka kako bi se omogućio bolji protok prometa u smjeru istok-zapad. Promjene uključuju ukidanje lijevih skretanja i produženje zelenog svjetla na semaforima. Radovi bi trebali trajati između sedam i deset dana, ovisno o vremenskim uvjetima.

"Ovako će se osigurati prioritet Savskoj koja je bitna zbog javnog prijevoza zbog tramvaja, a isto tako osigurat će se dovoljni kapacitet za komunikaciju istok zapad", naglašava Ševrović.

I stručnjak za sigurnost ističe da je primarni cilj zaštititi ljudske živote. No, smatra - iz ovoga bi se nešto trebalo naučiti.

"Ova situacija svima govori koji su bili nevjerni Tome, i priklanjali se razmišljanju - zlo se uvijek događa nekom drugom. Ne, dogodilo se nama! Dok su koliko vidim u medijima zaštitari igrali ping pong. Da nekoliko sati netko baulja, igra se baterijama, pretražuje cijeli objekt, da nitko ne reagira - upravo iz tog razloga postoje zaštitarske tvrtke. Tu ima dosta i do naručitelja usluga onih koji ugovaraju uslugu u koji trebaju ono što su ugovorili nadzirati", kaže Bono Marjanović, stručnjak za sigurnost.

'Moramo razmišljati o budućnosti'

Dok se čeka na odluku statičara i početak policijskog očevida - već se raspravlja - rušiti ili obnavljati?

Građevinska struka vidi priliku za nove nebodere u centru.

"Moramo razmišljati o budućnosti, na ovoj lokaciji može stajati jedna ozbiljna poslovna ili javna zgrada. Iza nas imamo parcelu koja je veličine 32.000 kvadrata, vrijednost između 30 do 40 milijuna eura na kojoj se može graditi 97.000 nadzemnih i još 50 tisuća podzemnih kvadrat što je puno veća iskoristivost nego trenutno s obzirom da se sad koristi 45.000 kvadrata", kaže Saša Perko, inženjer i direktor građevinske tvrtke.

No, iz Udruženja hrvatskih arhitekata apeliraju na očuvanje identiteta grada. Predsjednica Mia Roth Čerina ističe: "Imamo kroz protupotresnu obnovu iznimno iskustvo, rekonstruirale su se neke zgrade koje su puno manje povijesno značajne pa mislim da bi i ovdje trebalo uložiti taj napor. Treba reći da je i sam arhitekt Antun Urlich pisao o tome koliki je kapacitet Savske za verikalama. Imamo toliko potleušica u donjem dijelu Savske, to su prostori u kojima se mogu planirati nekakvi novi suvremeni neboderi ili sadržaji."

Kako god bilo - svi čekaju ključni odgovor - postoji li rizik za sigurnost građana - i je li vrijedan zatvaranja jedne od žila kucavica - zagrebačkog prometa. A to bismo konačno trebali doznati sutra.