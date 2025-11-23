ZET najavio veliku promjenu na Slavonskoj aveniji: Oko Vjesnika kruže dronovi!

Iz ZET-a su priopćili da od sutra ujutro autobusna linija 107 Jankomir-Žitnjak ima prioritetni prolazak Slavonskom avenijom na potezu od Selske do Savske.

Odluka je donesena kako bi se ubrzalo prometovanje te linije, ali i skratilo njezino vrijeme putovanja. Cilj im je privući što više građana da odabiru javni prijevoz zbog velikih gužvi koje se stvaraju nakon požara nebodera Vjesnik.

Naime, na snazi je privremena regulacija prometa zbog koje je zatvoren dio Slavonske avenije. U tijeku su radovi na proširenju prometnice, nakon kojih se očekuje protočniji promet. Radovi bi trebali trajati između sedam i deset dana.

"Pozivamo sve građane, a osobito one na zapadu, da se upoznaju s voznim redom i stajalištima linije 107 te da joj daju priliku u periodu dok se ne dovrše radovi na proširenju prometnice. Radimo na tome da se uvedu i dodatni polasci linije, o čemu ćemo izvijestiti javnost u idućim danima", priopćili su iz ZET-a.

A tijekom nedjelje oko Vjesnikova nebodera kružili su dronovi kojima se snima stanje nakon katastrofalnog požara. Snimanje dronovima najavio je statičar Mario Uroš i uz pomoć snimki prate pukotine koje su nastale u požaru.

Posjetimo, Uroš je rekao da su monitoring stanja i konstrukcije već napravili, a da će sljedeći koraci biti postavljanje mjernih uređaja kako bi se u roku od nekoliko dana moglo znati stvarno stanje konstrukcije.

"Beton je izgubio dio svoje čvrstoće, 8. i 9. te 15. i 16. kat su u potpunosti izgorjeli. Vidi se to i po boji betona i po mnogim pokazateljima, potpuno su izgorjeli i drugi elementi na tim katovima. To je zapravo strašno. Sve skupa je izgledalo dosta, dosta loše jer je visoka temperatura trajala jako dugo", opisao je Uroš.

