'Neću više suditi': Sutkinja ovogodišnjeg izbora javno rekla tko je 'prava pobjednica'

Samo nekoliko sati nakon što je u Bangkoku okrunjena Miss Universe 2025., Meksikanka Fatima Bosch (25), na površinu su isplivale nove kontroverze. Natalie Glebova, bivša Miss Universe i jedna od sutkinja ovogodišnjeg izbora, javno je dovela u pitanje legitimnost rezultata natjecanja, piše People.

Glebova je, podsjetimo, ušla u žiri nakon što je sudac Omar Harfouch odustao zbog navodnih problema s transparentnošću u izboru. Harfouch je tvrdio da je saznao za “improvizirani žiri” koji je unaprijed odabrao 30 finalistica među 136 natjecateljica, bez njegova znanja. Nakon njegove ostavke, iz žirija su se povukli i bivši nogometaš Claude Makélélé te predsjednica izbornog odbora, princeza Camille di Borbone delle Due Sicilie.

U objavi na Instagramu, Glebova je dala do znanja da se njezino mišljenje razlikuje od službenih rezultata. Objavila je fotografiju Miss Tajlanda, Pravaneer Singh, koja je završila kao prva pratilja, uz komentar: “Moja pobjednica!”.

'Više neću sudjelovati kao sutkinja'

“Molimo vas da zapamtite da svaka osoba ima svoje mišljenje i da niti jedna osoba ne može utjecati na rezultat,” napisala je Glebova, prisjećajući se svog iskustva iz 2005. godine kada je osvojila titulu Miss Universe. Tada je, ističe, postojala revizija glasova od strane računovodstvene tvrtke, što je osiguravalo potpunu transparentnost. “Željela bih da se to vrati. Do tada mislim da više neću sudjelovati kao sutkinja,” zaključila je.

Sukob interesa dodatno je pojačao medijski interes. Naime, Glebova je trenirala jednu od kandidatkinja, Miss Kanade Jaime VandenBerg, koja je ove godine ušla u top 30. Fotografije njihove suradnje iza pozornice dodatno su podgrijale sumnje javnosti.

Tko je Natalie Glebova?

Natalie Glebova, rođena u Rusiji 1981. godine, odrasla je u Kanadi i svjetsku slavu stekla 2005. kada je osvojila titulu Miss Universe. Danas je motivacijska govornica, life coach i autorica knjiga o osobnom razvoju, te se bavi holističkim treninzima za natjecanja ljepote.

Nakon najnovijih kontroverzi, pitanje transparentnosti izbora i sukoba interesa ponovno je u centru pažnje, a ljubitelji izbora ljepote diljem svijeta s nestrpljenjem prate kako će organizatori odgovoriti na kritike.

