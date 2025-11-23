Franjo Dodić otkriva kako izgleda proces proizvodnje dijamantnog nakita i što im je najvažnije

MAGNET /

Zlatarna Dodić s 55-godišnjom tradicijom, zapošljava dvadesetak iskusnih zlatara, od kojih su neki prisutni od samih početaka. Proizvodnja se odvija u Hrvatskoj, a naglasak je na kvaliteti izrade nakita, koja je ključna za zadovoljstvo kupaca. Kako izgleda proces izrade dijamantnog nakita i kako Zlatarna Dodić njeguje svoju dugogodišnju tradiciju, u emisiji MagNet objasnio je jedan od najboljih draguljara u Hrvatskoj - Franjo Dodić.

Kako proizvesti dijamantni nakit

U proizvodnji se koriste različite tehnike zlatarstva, omogućujući serijsku i personaliziranu izradu nakita. Svaki komad prolazi kroz više faza obrade i pripreme, uključujući detaljnu ugradnju dragog kamenja pod mikroskopom. Završni korak je ugradnja dijamanata, što zahtijeva preciznost i stručnost.

"Svaki komad nakita, bilo da je od zlata ili platine prolazi kroz više faza obrade i pripreme kako bi bio spreman za jedan od završnih koraka, a to je ugradnja dragog kamenja u nakit. Budući da je taj proces jako detaljan i da kupac na početku jako teško može zamisliti kako će finalni proizvod izgledati kada bude gotov, puno mi znači taj njihov izraz lica, tj. to njihovo zadovoljstvo."

Što kupac prvo uoči

Pri odabiru dijamantnog nakita koristi se takozvana 4C metoda: boja, čistoća, brušenje i težina u karatima. Prema iskustvu ovog draguljara, boja i rez dijamanta su najvažniji faktori koje kupci prvo primijete. Čistoća se određuje prema prirodnim nepravilnostima, a brušenje utječe na refleksiju svjetlosti.

