NE SKRIVA SREĆU /

Blanka Mateša pokazala zgodnog sina pa otkrila lijepe vijesti: 'Srce kao kuća'

Foto: Neva Zganec/pixsell

Na svom je Instagram profilu objavila dirljive fotografije iz zračne luke, gdje je s velikim osmijehom i raširenih ruku dočekala mlađeg sina Roka

24.11.2025.
8:15
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Poznata sveučilišna profesorica i supruga Zlatka Mateše (75) podijelila je emotivan trenutak na društvenim mrežama koji je raznježio njezine pratitelje i potvrdio da nema veće sreće od one obiteljske.

Blanka Mateša (45) na svom je Instagram profilu objavila dirljive fotografije iz zračne luke, gdje je s velikim osmijehom i raširenih ruku dočekala mlađeg sina Roka. Mladić se vratio kući iz Sjedinjenih Američkih Država kako bi proveo praznike s obitelji, a povod za slavlje je dvostruk.

 

Kako je ponosna majka otkrila u opisu fotografije, Roko je ispite prvog semestra položio i prije službenih rokova, a uspješno je priveo kraju i sezonu teniskih turnira. "A materi srce ko kuća", napisala je Blanka, ne skrivajući emocije dok je grlila sina koji je s prtljagom i teniskim reketima tek izašao s terminala za dolaske.

Obitelj je na okupu

Roko, kojeg je Blanka dobila u braku s pokojnim profesorom Hrvojem Kačerom, u Americi studira uz sportsku stipendiju zahvaljujući svojim teniskim uspjesima. Njegov povratak u Hrvatsku zasigurno će uljepšati nadolazeće blagdanske dane u domu Mateša. Blanka je i za ovaj ležerni doček odabrala besprijekoran stajling, pojavivši se u elegantnom sivom kaputu, dok joj je društvo pravio i kućni ljubimac, što je dodatno pridonijelo toplini prizora.

Oduševljenje nisu krili ni njezini pratitelji koji su u komentarima odmah pohvalili Roka, ali i njegovu majku. "Bravo za sav uspjeh, a zgodan na majku", glasio je jedan od komentara, dok su drugi dodali: "Zgodan nemoguće. Blago majci." Mnogi su primijetili koliko je Roko odrastao te su obitelji poželjeli sretne trenutke na okupu.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Duplo više monarha vratilo se u posebno utočište: Očaravajući prizori privlače ljude iz cijelog svijeta

Blanka Mateša
