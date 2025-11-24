Krenula je južina: Stiže topliji i vlažniji zrak, RTL-ov meteorolog do kada će potrajati

U novi tjedan ulazimo izraženom južinom kako se poremećaji sa sjevera kontinenta spuštaju u Sredozemlje, a ispred njih u naše krajeve stiže topliji i vlagom bogatiji zrak.

Ponedjeljak

Na kopnu hladnije u noći, jer će do jutra zapuhati umjeren južni i jugozapadni vjetar. Ujutro lokalno i magla. No, tmurno i kišovito već na sjevernom Jadranu pa i u Gorskom kotaru gdje će u najvišem gorju započeti sa snijegom, ali ubrzo će on prelaziti u kišu. Drugdje, posebice u Dalmaciji, suho uz sunčana razdoblja.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj naoblačenje, mjestimice uz slabu kišu, osobito uz granicu sa Slovenijom, ali uglavnom navečer. Puhat će većinom umjeren, u gorskim predjelima i jak jugozapadni vjetar pa zato i temperatura viša, bit će do 7 ili 8 °C, a tako će ostati i nakon zalaska sunca.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sve oblačnije, a uz slab do umjeren južni vjetar toplije, bit će oko 6-7 °C, u Podunavlju i koji više od toga. Može biti i malo kiše ili rosulje, ali uglavnom tek navečer.

U Dalmaciji naoblačenje, do kraja dana uz sve češću kišu, osobito u zaobalju. Bit će to uz umjereno i jako, ponegdje olujno jugo, ali i osjetno višu temperaturu. Bit će između 13 i 15 °C, u zaleđu oko 10.

Na sjevernom Jadranu oblačno s kišom, češćom i lokalno obilnijom na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. Pritom i vjetrovito uz umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar, na moru jako pa i olujno jugo. Temperatura između 10 i 14 °C, u gorju oko 7 °C, samo malo niže u najvišim predjelima.

U nastavku tjedna na kopnu

U utorak u unutrašnjosti oblačno i kišovito, a u noći na srijedu kada zapuše sjeverac u gorskim predjelima može ponovno biti susnježice i snijega, ali kratkotrajno. Tijekom srijede zatim prestanak oborina, a suh i malo hladniji bit će drugi dio tjedna. No, bit će još zaostalih oblaka i magle, tek povremeno i sunčanih razdoblja.

Foto: Rtl Danas

U nastavku tjedna na moru

Na Jadranu duž cijele obale u utorak obilna kiša pa i lokalno u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Jugo i oštro postupno slabe, ali okreću na buru koja će do četvrtka pojačati na jaku, pod Velebitom i olujnu. No, bura će ujedno i rastjerati oblake i osigurati sunčanije prilike u drugom dijelu tjedna na moru. No, na vjetru, usprkos suncu, hladnije, a i temperatura opet malo niža.