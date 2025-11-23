Pogledajte što je Hajduk objavio nakon svog najtežeg poraza u povijesti HNL-a

Hajduk je u Jadranskom derbiju u sklopu 14. kola HNL-a na Rujevici poražen od Rijeke 5:0.

Toni Fruk zabio je hat-trick nakon prvih pola sata igre, a nakon njega do kraja susreta zabili su još i Vignato te Menalo.

Najteži je to poraz Hajduka što se tiče prvenstva Hrvatske. Dosad je to bio 5:1 poraz od Varteksa na Poljudu u kolovozu 2001. godine. Tada je hat-trick zabio Miljenko Mumlek, a navijače Bijelih dodatno boli poraz jer je stigao protiv drugog najvećeg suparnika u Hrvatskoj.

Hajduk je nakon uobičajene objave rezultata utakmice na društvenim mrežama, na kojoj su brojni navijači izrazili velike frustracije, kasnije dodao još jednu objavu.

"Nema riječi koje mogu izbrisati večerašnji poraz", napisano je ispod tri fotografije uz emotikone slomljenog srca i sklopljenih dlanova.

U komentarima su se neki dotaknuli situacije između trenera Gonzala Garcije i kapetana Marka Livaje o kojoj možete čitati i OVDJE.

"Ako imamo sukob Livaja - Garcia imamo veći problem od 5:0", stav je velikog broja navijača u komentarima, a u takvom potencijalnom sukobu, većina očekivano staje na stranu Livaje.