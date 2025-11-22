Jurić je otišao, ali problemi su tu: Napoli lako porazio Atalantu, Pašalić izašao na poluvremenu

Nogometaši Napolija prenoćit će na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva nakon što su u zadnjem subotnjem susretu 12. kola na svom terenu svladali Atalantu sa 3-1.

Aktualni prvak prednost od 3-0 stekao je u prvom poluvremenu s dva gola Neresa (17, 38) i jednim Langa (45), da bi Scamacca (52) u nastavku samo ublažio poraz Atalante za koju je Mario Pašalić odigrao prvih 45 minuta.

Napoli sada ima 25 bodova, jedan više od Intera, Bologne i Rome, ali Inter i Roma će svoje susrete 12. kola odigrati u nedjelju, Inter gradski derbi protiv Milana, dok će Roma gostovati kod Cremonesea.

Atalanta je izgubila treću utakmicu zaredom u Serie A te je 13. sa 13 bodova.

