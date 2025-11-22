FREEMAIL
VELIKI PROBLEMI /

Kriza se nastavlja! Liverpool posramljen na domaćem terenu i tone na tablici

Kriza se nastavlja! Liverpool posramljen na domaćem terenu i tone na tablici
×
Foto: Peter Byrne, Pa Images/alamy/profimedia

Ovom pobjedom Forest je pobjegao iz zone ispadanja

22.11.2025.
18:22
Hina
Peter Byrne, Pa Images/alamy/profimedia
Nogometaši Nottingham Foresta priredili su senzaciju u 12. kolu engleskog prvenstva svladavši kao gosti aktualnog prvaka Liverpool s čak 3-0.

Murillo (11) je doveo Forest u prednost u prvom poluvremenu, Savona (46) je u prvim sekundama nastavka povisio na 2-0, da bi Gibbs-White (78) postavio konačni rezultat.

Sve o Premier ligi čitajte na portalu Net.hr.

Ovom pobjedom Forest je pobjegao iz zone ispadanja, sada je 16. sa 12 bodova, dok je Liverpool pao na 11. mjesto sa 18 bodova.

Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea u 2-0 gostujućoj pobjedi protiv zadnjeg Wolverhampton Wanderersa. Strijelci su bili Munoz (63) i Pino (69). Crystal Palace je sad četvrti sa 20 bodova.

Vodi Arsenal sa 26 bodova, tri manje ima Chelsea.

Premier LigaLiverpoolNottingham Forest
