Više od polovine umirovljenika plaćat će porez na mirovinu: Evo tko je na udaru i kako se računa

Vlada ni iduće godine neće mijenjati osobni odbitak od 600 eura. Svi koji imaju prihod veći od toga plaćat će porez, a među njima je i sve više umirovljenika, koji plaćaju polovinu najniže porezne stope u svom gradu.

S obzirom na to da je prosječna mirovina prešla 600 eura, očekuje se da će više od polovine umirovljenika u 2026. godini morati platiti porez. Mirovine su naime nakon rujanske isplate usklađivanja porasle za 6,48 posto, zbog čega se dodatnih 66.000 umirovljenika našlo u poreznim škarama.

Kako se računa porez

Porez je u rujnu ove godine obračunat za ukupno čak 474.004 mirovina. Samo u rujnu od poreza na mirovine jedinice lokalne samouprave zaradile su 14.750.329,63 eura, a prosječni mjesečni iznos plaćenog poreza na mirovinu iznosi 31,12 eura, piše Mirovina.hr.

Porez na mirovinu računa se na razliku između osobnog odbitka i visine mirovine. Primjerice, ako umirovljenik ima mirovinu od 630 eura platit će porez u iznosu od 30 eura prema nižoj stopi poreza u svom gradu.

Na mirovine se plaća polovina najniže stope, a koja u primjerice Šibeniku iznosi 20 posto. Dakle, stopa poreza na mirovinu je u ovom slučaju 10 posto. To znači da umirovljenik mora platiti 36 eura poreza godišnje, odnosno tri eura mjesečno.

Rast usklađivanja

Brojka poreznih platiša će se tijekom 2026. godine povećavati, a razloga je više. Prije svega, umirovljenike čekaju dva redovna polugodišnja usklađivanja u siječnju i srpnju. Osim toga, od siječnja 2026. rast će i invalidske mirovine, kao i prijevremene za one starije od 70 godina, jer će im biti ukinuta penalizacija.

Udruge umirovljenika, ali i oporbeni zastupnici, tražili su od Vlade da ukine porez na mirovine, zbog sve većeg broja umirovljenika koji moraju plaćati porez. Ipak, nisu složni oko modela po kojem bi to trebalo napraviti.

Vlada je prema prijedlogu HSU-a najavila da se 2027. godine ukida porez na sve mirovine. Ipak Sindikat umirovljenika Hrvatske smatra da to neće donijeti ništa onima s malim mirovinama, dok će od mjere profitirati oni s vrlo visokim primanjima, poput umirovljenih saborskih zastupnika.

