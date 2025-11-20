FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FINALE MISS UNIVERSE /

Laura Gnjatović za Direkt s Tajlanda: 'Nervozna sam radi malog straha da ne opravdam ovaj cijeli hajp'

20.11.2025.
23:18
Rikardo Stojkovski
Rtl Direkt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Idemo u Bangkok, ondje će se u 2 sata ujutro po našem vremenu održati finale Miss Universe. Ove godine puno se priča o misici iz Čilea koja pjeva heavy metal i norvežanki koja je na pozornicu stigla kao losos. Ali puno se priča i o našoj Lauri Gnjatović - hrvatskoj predstavnici koja je inače visoka 191 centimetar i najviša je na natjecanju. Što kažu kladionice? Ima li šanse za pobjedu? 

23-godišnja studentica sestrinstva trenutno je na visokom 8. mjestu kladionica, a svega nekoliko sati prije finala javila nam se za Direkt.

"Na nama je sad da damo onaj naš najbolji performans, u onom dijelu koji se sada nas tiče, a to je taj hod, držanje, performans. Vidjet ćemo što će na kraju ispast od svega toga, ja sam jako uzbuđena, i malo me hvata nervoza i sve to skupa, čisto radi malog straha da ne opravdam ovaj cijeli hajp", kaže Laura.

Više pogledajte u prilogu Direkta.

Laura GnjatovićMiss Universe
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FINALE MISS UNIVERSE /
Laura Gnjatović za Direkt s Tajlanda: 'Nervozna sam radi malog straha da ne opravdam ovaj cijeli hajp'