Laura Gnjatović za Direkt s Tajlanda: 'Nervozna sam radi malog straha da ne opravdam ovaj cijeli hajp'

Idemo u Bangkok, ondje će se u 2 sata ujutro po našem vremenu održati finale Miss Universe. Ove godine puno se priča o misici iz Čilea koja pjeva heavy metal i norvežanki koja je na pozornicu stigla kao losos. Ali puno se priča i o našoj Lauri Gnjatović - hrvatskoj predstavnici koja je inače visoka 191 centimetar i najviša je na natjecanju. Što kažu kladionice? Ima li šanse za pobjedu?

23-godišnja studentica sestrinstva trenutno je na visokom 8. mjestu kladionica, a svega nekoliko sati prije finala javila nam se za Direkt.

"Na nama je sad da damo onaj naš najbolji performans, u onom dijelu koji se sada nas tiče, a to je taj hod, držanje, performans. Vidjet ćemo što će na kraju ispast od svega toga, ja sam jako uzbuđena, i malo me hvata nervoza i sve to skupa, čisto radi malog straha da ne opravdam ovaj cijeli hajp", kaže Laura.

Više pogledajte u prilogu Direkta.