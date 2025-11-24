FREEMAIL
prvi trening /

Hrvatska košarka kreće u kvalifikacije: Mijatović traži fokus i maksimalan pristup protiv Cipra

Hrvatska košarkaška reprezentacija okupila se u Zagrebu i započela pripreme za početak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. Nakon prvog treninga u KC Dražen Petrović, momčad u srijedu putuje u Osijek, gdje će 28. studenog protiv Cipra odigrati utakmicu otvaranja ciklusa. Izbornik Tomislav Mijatović naglasio je važnost kontinuiteta, dobre atmosfere i fokusa isključivo na prvog suparnika, dok igrači poručuju kako vjeruju da mogu pobijediti svakoga u skupini E. Prva dva izazova bit će Cipar i Izrael.

24.11.2025.
23:15
Sportski.net
Hrvatska Košarkaška ReprezentacijaTomislav MijatovićSvjetsko Prvenstvo U Košarci
