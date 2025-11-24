Sportski direktor Cibone otvoreno: 'Postali smo zdrava sredina u koju igrači žele doći'

Cibona je ušla u sezonu s ambicijom stabilizacije i jasnim naglaskom na stvaranje nove, dugoročno održive priče. Sportski direktor Marin Rožić analizirao je za klupski portal dosad učinjeno, utjecaj ozljeda, europski iskorak i planove za nastavak sezone.

Rožić priznaje da je ljeto bilo izazovno, ali naglašava da su rezultati i atmosfera danas dokaz ispravnog smjera:

“Kasnili smo s pripremama, ali uspjeli smo dovesti profile igrača koje smo ciljano birali. Nakon dva mjeseca i europskih utakmica mogu reći da sam zadovoljan. Klub je živnuo, ljudi su se vratili u dvoranu i osjeti se nova energija.”

Ističe da se od početka naglašavalo kako će sezona biti tranzicijska, uz dolazak novog trenera i velik broj novih igrača. Nakon savršenog starta 3-0 u Eurokupu, Cibonu je pogodio val ozljeda na najosjetljivijim pozicijama, prvi razigravač i startni centar ispali su iz pogona.

“Upali smo u najtežu skupinu Eurokupa, protiv momčadi koje imaju proračune nedostižne Ciboni. Sve četiri ekipe završile su s omjerom 3-3, što najbolje pokazuje koliko je grupa bila zahtjevna. Da smo imali barem jednog od dvojice ozlijeđenih, siguran sam da bismo govorili o plasmanu u TOP 16.” Rožić posebno hvali stručni stožer i organizacijski tim kluba, kao i navijače koji su napunili dvoranu.

Kad je riječ o ambicijama za sljedeću sezonu: “Jasan je cilj, ostati u Europi. Fokus je na domaćem prvenstvu, a tijekom ljeta želimo aplicirati za nova europska natjecanja. Trenutno je prerano reći koje, ali smjer je zadan.”

Prošle sezone donesena je odluka da se odustane od ABA 2 lige. “Došlo je do promjena u upravljačkim strukturama i odnosima unutar ABA lige. Svi smo osjetili da je vrijeme za novi početak. Europa je pravi smjer i drago mi je da je to prepoznala i publika.”

Rožić otkriva da se ne razmišlja o odlascima, ali je klub aktivan na tržištu: “Roster je živ organizam. Pratimo situaciju i voljeli bismo dodatno pojačati konkurenciju ako se otvori kvalitetna opcija.”

S obzirom na to da Cibona paralelno prolazi financijsku konsolidaciju, Rožić posebno naglašava važnost stabilnosti:

“Kad sam dolazio, najbitnije mi je bilo da osiguramo redovite plaće i profesionalne uvjete. Danas igrači mogu razmišljati samo o košarci. Uprava je napravila velik posao i Cibona je postala zdrava sredina u koju igrači žele doći. Na to sam posebno ponosan.” Cijeli intervju sa Marinom Rožićem pogledajte u prilogu.