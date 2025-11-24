Dok Ukrajinci ginu razvija se 'novi i poboljšani' okvir za mir... Evo što se traži od Zelenskog

PREGOVORI U TIJEKU /

U ruskim napadima dronovima na drugi najveći ukrajinski grad Harkiv ubijeno je najmanje četvero, a ozlijeđeno više od 10 ljudi. No na pregovorima u Ženevi možda se događa nešto dobro, kako je Donald Trump objavio na društvenoj mreži.

U Švicarskoj su ukrajinska i američka delegacija izradile novi, "ažurirani i poboljšani" okvir za mir bez detaljnog izlaganja. Međutim, prema medijskim napisima, sadašnja verzija trebala bi biti bliža ukrajinskim zahtjevima, nego dosadašnji Trumpov plan.

"To se razvija. Ovo je živi, dinamični dokument. Svakim danom, uz nove prijedloge, mijenja se", kaže američki državni tajnik Marco Rubio.

Svjetski mediji tvrde da bi se Trump i Zelenski mogli sastati već ovog tjedna kako bi raspravili novu verziju dogovora. Dosad se Trumovim planom od 28 točaka od Ukrajine tražila predaja dijela teritorija, međunarodno priznanje onog što je otela Rusija, smanjivanje vojske i zabrana ulaska u NATO. Sada je navodno maknuto 9 točaka, dok Zelenski navodi kako je davanje ukrajinskog teritorija Rusiji - najveći problem.

"Ključno je podržati načela na kojima počiva Europa, da se granice ne mogu mijenjati silom i da ratni zločinci ne smiju izbjeći pravdu", kazao je Volodimir Zelenski.

Europski saveznici iznijeli su i svoj plan koji nije službeno objavljen, nego cirkulira medijima, kojim se od Kijeva ne traži da preda Rusiji područja pod svojom kontrolom, te ne predviđa priznanje teritorija koje je Rusija okupirala. Niti zabranjuje Ukrajini pristupanje NATO-u. Rusi nisu dobili nikakav novi dokument, ali im ovakav europski prijedlog nije prihvatljiv. Više doznajte u prilogu Ane Trcol.