Majka spašenog dječaka otvorila dušu za RTL Danas: 'To je bio najgori mogući scenarij...'

Bili su spremni na sve opcije. Zahvat su napravili carskim rezom napola izvadivši dijete iz majčine utrobe. Glava, vrat i gornji dio prsnog koša bili su vani, dok je ostatak tijela još bio u majci.

Liječnici KBC-a Zagreb izveli su izuzetno složen i rizičan zahvat na novorođenčetu. Operacija je trajala dva sata, u njoj je sudjelovalo 20 liječnika specijalista, svaka sekunda je bila presudna. Trebalo je odstraniti ogroman tumor koji je prijetio djetetovu njezinu životu.

U nastavku donosimo razgovor novinarke Kristine Čirjak s Anitom, majkom dječaka koji je nakon dramatičnog rođenja i rizične operacije danas stabilno i dobro.

Kako ste vi i beba nakon svega što ste prošli?

Dobro se oporavljamo. Beba je stabilno, imamo još malih poteškoća s hranjenjem, ali nadam se da će se to s vremenom riješiti.

Što vas čeka u daljnjem liječenju?

Uskoro imamo prvu kontrolu i nastavit ćemo pratiti tumorske markere i sve posljedice koje su od tumora ostale. Pratimo kako će se on dalje oporavljati.

Koliko je neizvjesnosti bilo tijekom cijelog tog razdoblja?

Neizvjesnost je bila ogromna od samog otkrića tumora. Liječnici su iznijeli prognoze i moguće komplikacije. Hvala Bogu, ništa od tih dodatnih komplikacija se nije dogodilo. Ostao je samo tumor koji su naknadno uspješno odstranili, a posljedice su zaista minimalne s obzirom na to što je sve moglo biti.

Čega ste se najviše bojali?

Najviše smo se bojala samog poroda, da neće dobro proći, da beba neće preživjeti. To je bio najgori mogući scenarij, ali eto hvala Bogu, sve je uspješno riješeno.

Koliko vam je značilo kada ste čuli da je operacija uspjela?

To je bilo golemo olakšanje. Pao je kamen sa srca. Bila sam presretna i zahvalna dragom Bogu što je sve dobro završilo.

Ovo vam je treće dijete?

Da.

U šestom mjesecu trudnoće saznali ste za tumor?

Da. Pitali su me želim li prekinuti trudnoću ili nastaviti i vidjeti kakav će biti tijek liječenja. Odmah sam rekla da prekid trudnoće nije opcija. Nakon toga je sazvan stručni konzilij i krenule su redovne kontrole.

Koliko ste zahvalni liječnicima?

Veoma sam zahvalna. Prvenstveno na tome što su moga dječala uspješno donijeli na svijet i što su uspjeli odstraniti tumor. Zahvalna sam i što se on sada oporavlja bez velikih trajnih posljedica.