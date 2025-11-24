Liječnica o dramatičnim trenucima poroda bebe s tumorom: 'Bilo nas je 20 u operacijskoj sali'

Medicinsko čudo dogodilo se u KBC-u Zagreb. Liječnici naše najveće bolnice izveli su iznimno složen i rizičan zahvat na novorođenčetu tijekom samog porođaja.

Tek rođenoj bebi odstranili su tumor vrata veličine njezine glave. Otkriven je u trudnoći, a postojala je velika mogućnost da bebi onemogući disanje. Zahvat su napravili carskim rezom napola izvadivši dijete iz majčine utrobe. Prvi je to takav zahvat izveden u Hrvatskoj.

"Ekstremno veliki tumor potpuno je zatvarao dišne puteve. Bili smo svjesni da dijete ne bi moglo uspostaviti disanje ukoliko bi se rodilo normalnim putem. Bilo bi u ekstremno velikoj životnoj ugrozi, bez kisika i s teškim neurološkim posljedicama. To je upravo bio razlog zašto smo se odlučili na ovaj zahvat koji je vrlo složen i vrlo rizičan i za majku i za dijete", kazala je Ruža Grizelj, pročelnica Zavoda za neonatologiju KBC-a Zagreb.

Ginekologinja za RTL Danas: Dijete je dobro

Operacija je izvedena prije mjesec i pol, a RTL-ova Kristina Čirjak u razgovoru s ginekologinjom doznaje da je dijete u dobrom stanju.

"I majka i beba su dobro. Dijete je otpušteno na kućnu njegu i dalje će biti u skrbi kolega s pedijatrije. Možemo reći da imamo zdravu bebu. Operacija je bila iznimno zahtjevna, i to po prvi put izvedena u našoj zemlji.

Imali smo dijete kojem je tijekom života u maternici dijagnosticiran veliki tumorski proces na prednjem dijelu vrata koji je bio velik gotovo kao i glava djeteta", kazala je dr. Vesna Elveđi Gašparović, specijalistica ginekologije Zavoda za perinatalnu medicinu KBC-a Zagreb.

'Bilo nas je 20 u operacijskoj sali'

Iznimno je bila važna dobra priprema i koordinacija više kolega koji su bili uključeni u skrb trudnice i djeteta, ističe Elveđi Gašparović.

"Kolege s radiologije su nam očitali nalaz magnetske rezonancije i puno pomogli u odluci kojim ćemo prisupom ići. Dijete je prilikom carskog reza bilo samo djelomično porođeno. Bila je porođena glava, vrat i dio prsnog koša.

Na taj način smo kolegama s neonatologije osigurali pristup dišnim putevima djeteta. Osigurali smo plasiranje tubusa za disanje i tek kad su provjereni vitalni parametri mi smo mogli prerezati pupkovinu i reći da je dijete tek tada bilo rođeno", objašnjava Elveđi Gašparović.

Nakon poroda uslijedio je dvosatni zahvat otorinolaringologa.

"Bilo nas je više od 20 u operacijskoj sali. Bio je tu naš tim iz Petrove klinike, zatim kolege s otorinolaringologije spremni preuzeti dijete neposredno tijekom izvođenja našeg zahvata. Tu su bili i kolege s dječje kirurgije i kardiokirurgije, tim za ECMO, sve sestre instrumentarke i asistenti potrebni za izvođenje ovakvog zahvata", zaključuje.