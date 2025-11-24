Nakon dramatičnog spašavanja bebe progovorila majka: 'Pitali su me želim li prekinuti trudnoću'

EKSKLUZIVNO ZA RTL DANAS /

Bili su spremni na sve opcije. Zahvat su napravili carskim rezom napola izvadivši dijete iz majčine utrobe. Glava, vrat i gornji dio prsnog koša bili su vani, dok je ostatak tijela još bio u majci.

Liječnici KBC-a Zagreb izveli su izuzetno složen i rizičan zahvat na novorođenčetu. Operacija je trajala dva sata, u njoj je sudjelovalo 20 liječnika specijalista, svaka sekunda je bila presudna. Trebalo je odstraniti ogroman tumor koji je prijetio djetetovu njezinu životu.

U nastavku donosimo razgovor novinarke Kristine Čirjak s Anitom, majkom dječaka koji je nakon dramatičnog rođenja i rizične operacije danas stabilno i dobro. Pogledajte video.