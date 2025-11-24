Thompson ga prozvao za sektaštvo, a Anušić bocnuo: 'Kada Zagreb bude izgledao kako treba...'

NOVI UDARAC TOMAŠEVIĆU /

Bojna Čavoglave će se pjevati na koncertu u Zagrebu 27. prosinca, najavio je to Marko Perković Thompson na društvenim mrežama i oštro udario po zagrebačkoj vlasti.

Zagrebački gradonačelnik je, podsjetimo, Thompsona upozorio da će mu biti zatvorena vrata svih gradskih prostora ako bude izvođena pjesma Bojna Čavoglave, odnosno sporni poklič 'Za dom spremni'. Thompson ih je nazvao sektom, i optužio da su se stavili u ulogu i suca i tužitelja i zapitao se gdje je tu legalizam. Iz zagrebačke uprave nisu htjeli pred kameru, već će o svemu kažu, sutra na redovnoj konferenciji za medije. Nije to htio komentirati ni predsjednik SDP-a, ali jesu vladajući