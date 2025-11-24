FREEMAIL
PROMETNI KAOS /

Dekan prometnog fakulteta o novim rješenjima i smanjenju gužvi u Zagrebu

Donesena je odluka - zgrada Vjesnika se ruši! Objavio je to ministar graditeljstva Branko Bačić nakon sastanka s predstavnicima Grada Zagreba, DORH-a, MUP-a, stručnjacima iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i ostalim interventnim službama. Stručnjaci hrvatskog centra za potresno inženjerstvo poručili su da je potrebno što hitnije i što brže uklanjanje. Hoće li se ukloniti eksplozivom ili teškom mehanizacijom tek će odlučiti, kao i o sudbini susjednih objekata.

A na ulicama u blizini Vjesnika i jutros prometni kaos. Za vikend su počeli radovi na uvođenju privremene regulacije prometa kroz sjeverni dio križanja na Slavonskoj aveniji, a potrajat će desetak dana. Gužve su se prelile u Savsku, Horvaćansku, a mostovi preko Save od jutra su neprotočni pa je i novi radni tjedan obilježio stres u prometu.

O novim prometnim rješenjima i sigurnosti građana kod Vjesnika razgovarali smo s dekanom Prometnog fakulteta Markom Šoštarićem

24.11.2025.
17:05
Tea Mihanović
PrometGužveVjesnikZagreb
