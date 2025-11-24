Vjesnik, gužve, radovi i nova regulacija. Prometni stručnjak: 'Ovo je jedino moguće rješenje u ovoj situaciji'

Donesena je odluka - zgrada Vjesnika se ruši! Objavio je to ministar graditeljstva Branko Bačić nakon sastanka s predstavnicima Grada Zagreba, DORH-a, MUP-a, stručnjacima iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i ostalim interventnim službama. Stručnjaci hrvatskog centra za potresno inženjerstvo poručili su da je potrebno što hitnije i što brže uklanjanje. Hoće li se ukloniti eksplozivom ili teškom mehanizacijom tek će odlučiti, kao i o sudbini susjednih objekata.

A na ulicama u blizini Vjesnika i jutros prometni kaos. Za vikend su počeli radovi na uvođenju privremene regulacije prometa kroz sjeverni dio križanja na Slavonskoj aveniji, a potrajat će desetak dana. Gužve su se prelile u Savsku, Horvaćansku, a mostovi preko Save od jutra su neprotočni pa je i novi radni tjedan obilježio stres u prometu.

O novim prometnim rješenjima i sigurnosti građana kod Vjesnika s dekanom Prometnog fakulteta Markom Šoštarićem razgovarala je reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović.

S obzirom na objavu statičara, situacija s Vjesnikom je prilično loša. Je li bila dobra odluka zatvoriti jednu tako od tako reći žila kucavica zagrebačkog prometa?

To je bila nužna odluka u tom trenutku i to se moralo zatvoriti. Promet se organizirao kako je bilo moguće, a sad se radi na novom rješenju da se osigura veća protočnost. Neće biti kao da je podvožnjak otvoren, ali u datim okolnostima to će pružiti dovoljno mobilnosti u tom dijelu grada.

Dakle pozitivno gledate na novu regulaciju prometa, širenje na sjever i produljenje semafora?

Da. Nova regulacija je jedino moguće rješenje u ovim okolnostima. Sjeverni kolnik će se proširiti da se na njemu mogu uspostaviti dvije prometne trake od zapada prema istoku i dvije u drugom smjeru. Tako će se uspjeti postići koridor s relativno dovoljno kapaciteta na tom potezu.

Koje su još kritične zone grada gdje bi se moglo razmišljati o sličnim rješenjima?

Ima ih dosta jer je u Zagrebu prevelik broja automobilima, odnosno previše se ljudi po svojim dnevnim aktivnostima kreće u automobilima. Teško je tražiti rješenje da maknemo sve gužve uz toliki broj automobila, to u Zagrebu nije ni moguće. Grad nije kapacitiran za toliku količinu automobila. Rješenja više moramo tražiti u alternativnim oblicima prometovanja, prije svega javnom prijevozu. Njega treba unaprjeđivati i on mora postati dobra alternativa osobnom automobilu i tako možemo gužve smanjiti u Zagrebu i dobiti održivi prometni sustav.

