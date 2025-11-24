Nesnosne gužve, ljudi na rubu živaca: 'Zagreb je prometu rekao laku noć, vrijeme je da odselim'

Velike prometne gužve i jutros su u Zagrebu. Nakon požara u Vjesnikovom neboderu, zatvorila se Slavonska avenija pored nebodera u smjeru istok, kao i podvožnjak.

Na snazi je privremena regulacija prometa:

• Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

• Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

• Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

• Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

Stanje u prometu uživo pratite ovdje:

8.56 - Danas se očekuje izvješće Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo o stanju izgorjelog Vjesnikovog nebodera. Stručnjaci su proteklih dana nastojali utvrditi kolika je otpornost konstrukcije Vjesnikova nebodera nakon katastrofalnog požara, a o tome ovise i prometna rješenja oko Vjesnika. Tijekom vikenda dronovima su provjeravali stanje nebodera vezano za statiku.

U Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine najavljena je konferencija za novinare na kojoj će biti objavljeni službeni zaključci statičara o stanju Vjesnikova nebodera nakon požara.

Šaljite nam svoje fotografije i komentare

8.50 I vi ste zapeli u prometu?

Pošaljite nam svoje fotografije, snimke i komentare:

'Vrijeme je da odselim'

8.37 - Zagrepčani i jutros prolaze kroz muku zbog doslovno zakrčenih prometnica, požar Vjesnikova nebodera je paralizirao zapadni dio grada.

Čitatelji nam javljaju da se voze u kolonama.

"Jutros sam krenula ranije na posao i zapela na Jarunu u Ulici Hrvatskog sokola, ne znam koliko se semafora izvrtijelo dok sam prešla križanje sa Zagrebačkom avenijom prema Drvinju. Slična je situacija i na Zagrebačkoj aveniji u smjeru istok", javila nam je jutros čitateljica.

Kaže, malo se "odčepio" promet kroz Drvinje, ali je opet nakratko zapela na Selskoj ulici. "Slušam radio da su se dogodile i dvije prometne. Nasmijao me voditelj koji je rekao da je 'Zagreb prometu rekao laku noć'", kaže čitateljica koja dodaje: 'Vrijeme je da odselim'

Zbog zatvorenog podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, koja je jedna od glavnih gradskih prometnica, u ponedjeljak su nastavljeni radovi na novoj prometnoj regulaciji, ali i prometne gužve i kolone u Zagrebu.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Radovi na privremenom rješenju, kako bi se povećala protočnost prometa na dvije trećine uobičajenog kapaciteta, trajat će idućih desetak dana ili do procjene statičara o sigurnosti podvožnjaka koja se očekuje danas.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Gradske službe pozivaju Zagrepčane da, gdje god mogu, putuju javnim prijevozom. Autobusna linija 107 Jankomir- Žitnjak ima prioritetni prolazak Slavonskom avenijom na potezu od Selske do Savske.

Foto: Net.hr

Pročelnik Gradskog ureda za za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna rekao je da će policija propuštati autobus što znači da će prometovati 10 do 15 minuta brže nego sada, a povećat će se i broj polazak te je građane pozvao da se što više koriste javnim prijevozom.

Foto: Net.hr

Novo prometno rješenje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.

Foto: Net.hr

U Savskoj ulici neće se ništa mijenjati, a u Slavonskoj će se povećati trajanje zelenog svjetla. Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi.

Danas se očekuje izvješće Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo o stanju izgorjelog Vjesnikovog nebodera. Stručnjaci su proteklih dana nastojali utvrditi kolika je otpornost konstrukcije Vjesnikova nebodera nakon katastrofalnog požara, a o tome ovise i prometna rješenja oko Vjesnika.

Pregled su radili i dronovima koji su kružili oko Vjesnikova nebodera kako bi se otkrilo je li siguran ulaz u zgradu na koji čekaju policijski istražitelji kako bi mogli početi s očevidom na mjestu požara.

Javio nam se i čitatelj koji je iz Zagreba išao prema Zaprešiću. Navodi, u sat vremena autobusu je od Hotela Antunović na Zagrebačkoj aveniji jedva došao do Škorpnikove. "Danas opet skraćeno radim jer kasnim na posao... ", rekao nam je.

POGLEDAAJTE VIDEO: Radovi na privremenoj regulaciji prometa kod Vjesnika u punom jeku: 'Osigurat će se prioriteti'