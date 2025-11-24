Prvo porod, a onda zahvat od dva sata... Liječnica opisala rizičan operaciju bebe s tumorom

ČUDO NA REBRU /

Medicinsko čudo dogodilo se u KBC-u Zagreb. Liječnici naše najveće bolnice izveli su iznimno složen i rizičan zahvat na novorođenčetu tijekom samog porođaja.

Tek rođenoj bebi odstranili su tumor vrata veličine njezine glave. Otkriven je u trudnoći, a postojala je velika mogućnost da bebi onemogući disanje. Zahvat su napravili carskim rezom napola izvadivši dijete iz majčine utrobe. Prvi je to takav zahvat izveden u Hrvatskoj.

Operacija je izvedena prije mjesec i pol, a RTL-ova Kristina Čirjak u razgovoru s ginekologinjom doznaje da je dijete u dobrom stanju.

"I majka i beba su dobro. Dijete je otpušteno na kućnu njegu i dalje će biti u skrbi kolega s pedijatrije. Možemo reći da imamo zdravu bebu. Operacija je bila iznimno zahtjevna, i to po prvi put izvedena u našoj zemlji. Imali smo dijete kojem je tijekom života u maternici dijagnosticiran veliki tumorski proces na prednjem dijelu vrata koji je bio velik gotovo kao i glava djeteta", kazala je dr. Vesna Elveđi Gašparović, specijalistica ginekologije Zavoda za perinatalnu medicinu KBC-a Zagreb. Više doznajte u prilogu.