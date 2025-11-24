Bačić za RTL Danas po prvi put otkrio detalje kako će rušiti Vjesnik: 'U ovom smo trenutku bliže...'

Katastrofa je prevelika i Vjesnik nije moguće spasiti. Simbol Zagreba odlazi u povijest i mora se srušiti! To su odlučili statičari i već traje planiranje nikad zahtjevnije akcije uklanjanja grdosije.

Tek se sad otvara još mnoštvo pitanja oko novonastale situacije s Vjesnikom. Nakon što je obavio sastanak sa stručnjacima za rušenje, ministar Branko Bačić gostovao je u studiju RTL-a Danas.

Kako će se rušiti Vjesnik?

Danas smo već nakon što smo utvrdili da ga je nužno ukliniti, održali sastanak s profesorima...

To smo vidjeli, vjerujemo da su dali mišljenja. Kako rušiti Vjesnik?

Postoje dvije mogućnosti, mehaničkim načinom odnosno grickanjem počevši na gornjim katovima ili miniranjem.

Čemu ste bliži? Što su sve stručnjaci rekli?

Kada smo čuli Hrvatski centar za potresno inženjerstvo i profesore s fakulteta, čini mi se da smo u ovom trenutku bliže miniranju.

Kako bi izgledalo to?

Dvije su metoda. Jedna je da se on uruši u svoju tlocrtnu površinu, a druga je da se mehanički prelomi na onu stranu koju odlučite. Za taj vid rušenja imamo dovoljno mjesta prema zapadnom dijelu.

Prema Savskoj cesti da se uruši?

Da. Tako bismo to riješili. Kada se počelo govoriti o uklanjanju nebodera, bilo je govora o 4,5 ili 6 mjeseci. Sada na temelju informacija koje posjedujemo, čini se da bi to bio znatno kraći rok.

Što to znači, biste li u dva do četiri tjedna mogli srušiti neboder?

Teško je reći. Prvo treba napraviti projekt uklanjanja.

Čuli smo danas da ga treba hitno ukloniti, znači da morate hitno djelovati. Koliko ćete stanovnika morati evakuirati ako će se minirati Vjesnik?

U ovom trenutku smo utvrdili perimetar, zonu opasnosti. Ona će do daljnjega biti takva i zbog nje Grad Zagreb sada radi poveznicu sa sjevernog dijela Slavonske avenije na južni. S druge strane ćemo paralelno s time mi raditi zajedno s izvođačem projekt uklanjanja.

Je li sigurno da će doći do evakuacije dijela građana? Blizu su zgrade oko Vjesnika.

O tome će se detaljnije znati kada napravimo projekt uklanjanja. Kada znamo to i metodu, tada ćemo obavijestiti građane na vrijeme da se evakuira ono što je potrebno.

Što želite da bude na prostoru Vjesnika od 45.000 kvadrata? Hoće li to biti javna namjena, ili postoji opcija da prodate zemljište?

Na sjednici Vlade smo donijeli odluku da nam je kompleks Vjesnika strateška nekretnina. Vlada i dalje to smatra. Želimo da taj kompleks bude za javnu društvenu namjenu. No, paralelno sa svim ovim aktivnostima raditi i na arhitektonskom natječaju kako bismo s Hrvatskom komorom arhitekata utvrdili najbolje rješenje.

Je li moguće da tamo budu zgrada Vlade ili ministarstava? Pričalo se da bi bilo na mjestu Kockice. Je li moguće da bude to?

Tijekom ovog ljeta smo planirali da bismo u taj objekt uselili ministarstva koja nisu u državnim prostorima, odnosno u zakupu.

Što kažu drugi suvlasnici, hoće li vas slijediti ili imaju svoje želje?

Za sada ih obavještavamo o svemu što radimo i imamo njihovu potpunu suglasnost. No, tek nam slijede ozbiljni razgovori kad krenemo raditi na projektu uklanjanja i samom uklanjanju.

Koliko ćete novaca dobiti od osiguravateljske kuće i koliko će to pokriti troškova rušenja i gradnje novog kompleksa?

Već smo obavili razgovor s osiguravateljskom kućom. Dok se ne izvrši očevid osiguranja ne mogu govoriti točne iznose. No, u kolovozu smo podigli premiju osiguranja značajno jer smo obuhvatili cijeli kompleks. Deset godina je bio osiguran i polica je istekla ove godine. Taj smo trenutak iskoristili da osiguramo cijeli kompleks, 35.000 kvadrata u tlocrtu, sve zajedno 44.000 kvadrata i podigli smo vrijednost metra kvadratnog. Tako smo imali veću premiju i veće obeštećenje.

Znači dobit ćete milijune koji će ipak nešto pokriti?

Nadam se da će sukladno procjeni i ostali suvlasnici moći financirati određene novije aktivnosti.

Hoćete li tražiti odgovornost zaštitarske tvrtke? Na poslu su bila dvojica zaštitara koja očito satima nisu primijetila da djeca hodaju po Vjesniku?

Istraga je u tijeku pa bih pričekao da ona završi i da vidimo što kažu policija i Državno odvjetništvo.

Možete li obećati ta ovo područje Vjesnika Vjesnika neće biti samo neki projekt na papiru iduće desetljeće?

Mislim da je to naša obveza, sada kada se ovakva katastrofa dogodila. Da čim prije uđemo u obnovu. Zato smo planirali sredstva za otkup tog zemljišta u ovoj godini kako bismo već iduće radili projekt uređenja kompleks.a Mogu obećati da ćemo ga vrlo brzo ukloniti i raditi natječaj kako bismo znali izgled tog važnog dijela Zagreba.

Hoće li se novi neboder zvati Vjesnik?

To ćemo ostaviti za neko drugo vrijeme.

