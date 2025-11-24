Imamo fotografije: Ovako Vjesnik izgleda iznutra tjedan dana nakon strašnog požara

Tjedan dana nakon velikog požara koji je progutao zgradu kultnog Vjesnika u Zagrebu, potvrđeno je da će se neboder morati rušiti.

Potvrdio je to ministar graditeljstva Branko Bačić u ponedjeljak, dok je Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI) ocijenio da ga je potrebno srušiti što prije.

Zaključak izvješća HCPI-a je da je definitivno potrebno prići uklanjanju konstrukcije nebodera radi opasnosti od urušavanja.

U mjerenjima i pregledima koji su doveli do tog zaključka osim HCPI-ja, sudjelovali su i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za tehničku mehaniku, Laboratorij za ispitivanje konstrukcija, kao i Laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja – LARICS Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet elektrotehnike i računarstva) uz podršku Uz podršku Avyonx d.o.o. i dr.sc. Antuna Ivanovića, dr.sc. Jurice Goričaneca, dr.sc Marka Cara, dr.sc. Frana Petrica te izv.prof.dr.sc. Matka Orsaga.

Snimke unutrašnjosti

HCPI I LARICS nam je ustupio fotografije koje su snimljene u Vjesniku nakon požara, a na kojima se vide nagorjeli stupovi i zidovi te pukotine na zidovima.

"Sva mjerenja i pregledi upućuju da postoje ozbiljna statička oštećenja konstrukcije zbog djelovanja požara, da su prilično oštećeni stupovi. Uslijed visoke temperature javile su se pukotine i došlo je do otpadanja dijelova elemenata, a istočni dio nebodera se poprilično oštetio", poručio je Mario Uroš iz HCPI-ja.

Takva konstrukcija je trenutno podložna i vlaženju, kiši, snijegu, mrazu koji mogu utjecati na širenje betona, dodao je te naglasio da što dulje ovakva konstrukcija stoji, veća je opasnost od rušenja dijela ili cijelog nebodera.

Nije siguran

"Jasno nam je da će razne službe morati ući u zgradu radi očevida, ali nikakva sigurnost se tu ne može garantirati, stoga se unutra treba vrlo kratko zadržavati i na vlastitu odgovornost", poručio je Uroš.

Zbog sumnje u izazivanje požara u istražnom su zatvoru završila dvojica 18-godišnjaka zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

"Postoji osnovana sumnja da je 17. kolovoza 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, uslijed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više katova zgrade Vjesnika čime je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera", priopćilo je tužiteljstvo.

Mladići su, prema dostupnim informacijama, prošli ponedjeljak oko 21.50 sati preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu te na 15. katu izazvali požar, a s njima je navodno bilo i troje maloljetnika.

Mediji navode da je je skupina mladih u Vjesnikovu neboderu bila zbog izazova s društvene mreže TikTok.

