Nedjelja u NBA-u: LeBron hvata formu, Zubac briljira, a Oklahoma sve veći favorit za obranu titule

Branitlji naslova NBA i iz Oklahoma Cityja uvjerljivo su pobjedili 122-95, a najbolji igrač Shai Gilgeous-Alexander ubacio je 37 koševa.

Najbolji igrač protekle sezone je tome dodao i sedam asistencija te pet skokova, a pogodio je 13 od 18 šuteva iz igre. Ajay Mitchell je s 20 koševa bio drugi strijelac Thundera, a Isaiah Hartenstein se istaknuo s 15 skokova i tri blokade u devetoj uzastopnoj pobjedi aktualnih prvaka. Jerami Grant je bio najbolji igrač Blazersa s 21 poenom. Deni Avdija je ubacio 11 koševa, ali je za to potrošio 16 šuteva, a pogodio samo četiri. Portland je doživio peti poraz u posljednjih šest utakmica. Do četvrte uzastopne pobjede došli su Los Angeles Lakersi, koji su slavili sa 108-106 na gostovanju u Salt Lake Cityju. Luka Dončić je predvodio pobjednike s 33 koša, 11 skokova i osam asistencija, a Austin Reaves je dodao 22 poena i 10 skokova.

U drugoj utakmici od povratka u momčad LeBron James je imao 17 koševa i osam asistencija. Keyonte George predvodio je domaću momčad s 27 poena i osam asistencija, Lauri Markkanen je dodao 20 koševa, a Jusuf Nurkić je spojio 11 poena i 10 skokova u četvrtom porazu Jazza u posljednjih pet nastupa. Sedam pobjeda nanizali su Toronto Raptorsi, a u nedjelju pred svojim navijačima svladali Brooklyn Netse sa 119-109 zahvaljujući preciznoj završnici u kojoj su nadigrali goste sa 15-4. Immanuel Quickley pogodio je dvije trice u završnih 3:17 minuta te u zadnjoj četvrtini ubacio osam od svojih 13 koševa, a domaća momčad je imala čak osmoricu košarkaša s dvoznamenkastim učinkom. Predvodio ih je Scottie Barnes sa 17 poena, a RJ Barrett je postigao 16 koševa prije nego što je zbog ozljede desnog koljena u trećoj četvrtini napustio parket i nije se više vraćao u igru. Tyrese Martin je s 26 poena bio najbolji strijelac Netse. Michael Porter Jr. je ubacio 25, a Noah Clowney 22 koševa.

Tablice omogućuje Sofascore

Toronto je na drugom mjestu Istočne konferencije s učinkom 12-5, iza vodećeg Detroita (14-2), a 12 pobjeda imaju i Cleveland Cavaliersi (12-6) koji su u nedjelju svladali gostujuće LA Clipperse sa 120-105. Najzaslužniji za tu pobjedu bio je Donovan Mitchell koji je dvoboj završio s 37 koševa, osam skokova i šest asistencija. Pratio ga je Evan Mobley sa 18 poena i 10 skokova, De’Andre Hunter je dodao 17 koševa, a Darius Garland je spojio osam poena i osam asistencija. U poraženoj momčadi je briljirao hrvatski centar Ivica Zubac s osobnim rekordom u ovoj sezoni od 33 koša, čemu je dodao i 18 skokova. Kawhi Leonard je u prvom nastupu nakon trotjedne stanke ubacio 20 poena, a James Harden je završio s 19 koševa, ali je promašio svih osam pokušaja za tricu. Clippersi su u studenome ostvarili tek dvije pobjede u 12 nastupa i turneju po Istoku završili s omjerom 1-4. Boston Celticsi su u svom TD Gardenu svladali Orlando Magic sa 138-129 uz 35 koševa Jaylena Browna. Veliku ulogu u ovoj pobjedi imali su igrači s klupe pa je tako Anfernee Simons ubacio 23 poena, a 19 je dodao Payton Pritchard koji je imao i osam asistencija, baš kao i Jaylen Brown. Jett Howard predvodio je Magic s 30 poena, sedam skokova i tri asistencije, a čak 28 koševa je postigao u drugom poluvremenu, od toga 22 u četvrtoj četvrtini. Po 18 poena su postigli Jase Richardson i Desmond Bane, a Franz Wagner je imao 15 koševa, osam skokova i pet asistencija.

Treću uzastopnu pobjedu ostvarili su Phoenix Sunsi svladavši pred svojim navijačima San Antonio Spurse sa 111-102. Dillon Brooks je ubacio 25 poena, a Devin Booker 24 za pobjednike, dok je Jordan Goodwin ostvario je svoj prvi 'double-double' u sezoni s 15koševa i 10 skokova. Mark Williams je dodao 14 poena i 11 skokova. U prvom porazu Spursa koji su nanizali tri pobjede nakon što se 14. studenoga ozlijedio Victor Wembanyama, De’Aaron Fox je postigao 26 koševa, a Devin Vassell 17. Julian Champagnie je došao do 10 poena i 12 skokova. Nickeil Alexander-Walker postigao je 23 poena i u završnici dvoboja ukradenom loptom osigurao pobjedu Atlanta Hawksima 113-110 protiv Charlotte Hornetsa. Iz početnog sastava Hawksa četvorica su završila s najmanje 20 koševa. Jalen Johnson ih je postigao 28 uz 11 asistencija i osam skokova, Dyson Daniels je dodao 22 koševa i devet skokova, a Onyeka Okongwu ubacio je 20 poena i imao sedam skokova. Kon Knueppel je za Hornetse postigao 28 koševa postigavši sedam trica. Collin Sexton je ubacio 22 poena, a Miles Bridges 21.

