freemail
PRONAĐENO BLAGO /

Povratak vrijednog izvora hrvatske povijesti: Hoćemo li ikada znati gdje je knjiga sve bila?

Gdje je sve ova knjiga bila - nikada NEĆEMO znati. Sada je napokon na starom mjestu, a povratak je nedavno, baš u našoj emisiji, najavio Andrija Jarak.

Povijesno djelo karmelićanskog redovnika Giovannija Marija Manaruttija nastalo prije 300 godina - obrađuje najstariju povijest Trsta do 1100.-te.

U pojedinim poglavljima bavi se i poviješću Istarskoga poluotoka, zbog čega je ova knjiga vrijedan izvor hrvatske povijesti.

Nestala je u pljački stoljeća zajedno s gotovo 2000 starih knjiga, karata, ilustracija i grafika. Prije 20 godina talijanski karabinjeri uočili su je na portalu e-kupovine. Više pogledajte u prilogu Laure Damnjanović Šalamon.

24.11.2025.
21:30
RTL Danas
KnjigaBlagoHrvatskaKrađaPljacka StoljecaAndrija Jarak
