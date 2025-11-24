Tinejdžeri osumnjičeni za palež Vjesnika mogli bi dobiti blaže kazne? Sutkinja otkrila zašto

HOĆE LI PLATITI ODŠTETU? /

Što će biti s dvojicom 18-godišnjaka kojima je određen istražni zatvor zbog izazivanja požara u Vjesnikovu neboderu i hoće li oni morati platiti odštetu? Za to kazneno djelo predviđena je kazna od jedne do 10 godina zatvora. Odvjetnici Uhićenih mladića najavili su žalbe na određivanje istražnog zatvora.

Sutkinja Visokog kaznenog suda Lana Peto Kujundžić smatra da se u njihovu slučaju ipak mogu primijeniti odredbe koje vrijede u maloljetničkom pravu jer su obojica tek nedavno postali punoljetni. A to znači blaže kazne - odnosno zatvorsku od šest mjeseci do pet godina ili izricanje odgojne mjere ako će ona postići svrhu