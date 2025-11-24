Relikvija Alojzija Stepinca seli u rodni Krašić: 'Nismo ni svjesni koju smo milost dobili'

POVRATAK /

Katolička crkva priprema se za posebnu ceremoniju u subotu. Nakon 65 godina relikvija blaženog Alojzija Stepinca prenosi se sa zagrebačkog Kaptola u njegovu rodnu župu Krašić, i to u pratnji policije i pod video-nadzorom. Prije 27 godina proglašen je blaženim. Blaženi Stepinac vjerničkom je puku jedna od najvažnijih osoba.

„Ja mu se svakodnevno molim. Puno mi znači za normalno funkcioniranje u životu, njegov zagovor, njegova zaštita“, kazala je Snježana Vuković iz Zagreba. „Znači puno jer je bio svjetlo za hrvatski narod koji se nije odrekao svoje vjere u najtežim trenutcima“, ističe Vinka Miletić iz Zagreba.

„Relikvija će biti iznesena iz bogoslužnog prostora blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu 28 u subotu u podne molitvenim ispraćajem“, rekao je mons. Zlatko Koren, rektor zagrebačke katedrale.

Nakon toga relikvija će u posebnom vozilu proći zagrebačkim ulicama. Prvo će stići u Špansko, u bogoslužni prostor blaženog Ivana Merza, gdje će ostati jedan sat. Jednako dugo vjernici će je moći častiti i u župi u Kerestincu. "Ja osobno, kao ni svi ostali sumještani u Krašiću, nismo ni svjesni koju smo milost dobili da se blaženik vraća nakon toliko godina u svoj rodni kraj“, kazala je Katarina Stepinac iz Krašića. Više doznajte u prilogu Lucije Ptičar.