Preminuo košarkaš koji je zabio 9500 poena u NBA-u, strašna nesreća promijenila mu je život

Košarkaš koji je 12 godina proveo u NBA ligi, Rodney Rogers preminuo je u 55. godini život, objavili su u subotu američki mediji.

Deveti izbor NBA drafta 1993. bio je paraliziran od ramena nadolje nakon nesreće s motociklom u studenom 2008. Rogers je umro od prirodnih uzroka povezanih s ozljedom leđne moždine, prema izjavi Nacionalnog udruženja košarkaša. Krilni centar visok 197 cm s snažnim atletskim sposobnostima zaradio je nadimak "Durham Bull" tijekom svoje karijere prije NBA-a, a zatim je postigao gotovo 9500 poena u NBA ligi, a 2000. godine dobio je nagradu Šesti čovjek.

Rogersova ozljeda dovela je do osnivanja zaklade koja nosi njegovo ime, a Rogers je ohrabrivao ljude s ozljedama leđne moždine, istovremeno promičući otpornost i osobni rast osoba suočenih s tim izazovima.

NBA karijeru započeo je s Denver Nuggetsima, a kasnije je igrao za LA Clipperse, Phoenix Sunse, Boston Celticse, New Jersey Netse, New Orleans Hornetse i Philadelphia 76erse.

