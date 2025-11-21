Bivši suigrač Luke Dončića kupio otok i gradi resort: Vrijednost mu sada raste u nebo

Dok se sportski svijet često puni pričama o zvijezdama koje su rasipale milijune, postoje i one potpuno drugačije priče o sportašima koji su karijeru iskoristili kao odskočnu dasku za stabilnu i bogatu budućnost. Jedan od njih je i Reggie Bullock, dugogodišnji NBA igrač i bivši suigrač Luke Dončića u Dallas Mavericksima.

Tijekom jedanaest sezona u NBA ligi Bullock je zaradio oko 48 milijuna eura, a dio tog novca uložio je u privatni otok u Belizeu. Nekada zamišljen kao mirno utočište za vikende, otok danas postaje turistički resort koji bi Bullocku trebao donositi ozbiljan prihod u godinama nakon karijere.

Bullock je otok kupio još 2022. godine, dok je igrao u Mavericksima. Za nešto manje od dva milijuna eura postao je vlasnik pet hektara velikog, srcolikog otoka koji se sada procjenjuje na najmanje deset milijuna eura.

Vrijednost bi mogla dodatno porasti jer Bullock ondje gradi: luksuznu vilu, pet bungalova za goste, bar, košarkaško igralište, teretanu na otvorenom.

U videu koji je objavio na YouTubeu Bullock je otkrio da ga je za kupnju inspirirao Dennis Smith Jr., također bivši igrač Dallasa.

„Isprva sam želio samo svoje mjesto za odmor, a onda sam odlučio pretvoriti ga u resort i kroz turizam nešto vratiti lokalnoj zajednici“, rekao je. Bullock je u NBA ligi odigrao 556 utakmica uz prosjek od 7.3 poena.

Tijekom karijere afirmirao se kao pouzdan šuter za tri poena (38,5 %), što mu je osiguralo ukupnu zaradu veću od 53 milijuna dolara i dovoljno kapitala za ulaganje u otok koji sada nosi ime Bullock Island. Iako više ne igra, NBA i dalje pomno prati. Po njegovom mišljenju, najveći favorit za naslov je Denver Nuggetsi, ponajviše zbog Nikole Jokića.

„Njegov stil igre je jedinstven, nitko ne uključuje suigrače tako dobro kao on“, objasnio je. Kao najtežeg protivnika s kojim se susretao izdvojio je Kevina Duranta: „Uvijek je znao stvoriti prostor za šut, bez obzira kako ga braniš.“

