Zubac odličan u pobjedi Clippersa, bio je drugi strijelac svoje ekipe, prvi mu pobjegao 37 poena

U sklopu NBA lige ove subote košarkaši Los Angeles Clippersa su upisali uvjerljivu gostujuću pobjedu, svladali su Charlotte sa 131-116.

Međusobni su dvoboj ove dvije momčadi dočekale s istim omjerom, imale su po četiri pobjede i 11 poraza. Klub iz Los Angelesa je došao do petog slavlja i to najviše zahvaljujući razigranom Jamesu Hardenu koji je kraj utakmice dočekao s čak 55 poena. Nakon samo 20 minuta igre Harden je već bio na preko 30 koševa.

Sve o NBA ligi čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uz to je Harden ostvario sedam asistencija, a za tri poena je gađao odličnih 10-16. Ukupni Hardenov šut je bio 17-26.

Hrvatski centar Ivica Zubac također je odigrao jako dobru partiju. Na parketu je proveo 30 minuta, a postigao je 18 poena uz šest asistencija, devet skokova i jednu izgubljenu loptu. Imao je odličan šut iz igre od 9-12. Zubac je bio drugi strijelac svoje momčadi.

Prvi strijelac domaćeg sastava bio je Kon Knueppel s 26 poena, dok je LaMelo Ball uz 18 poena ostvario sedam asistencija i četiri skoka.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice u pripremi za SP izgubile od Senegala: 'Isprobavali smo stvari, cilj je postignut'