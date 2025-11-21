FREEMAIL
DO 18 GODINA /

Kakva čast: Hrvatskoj dodijeljeno domaćinstvo Europskog prvenstva

Kakva čast: Hrvatskoj dodijeljeno domaćinstvo Europskog prvenstva
Foto: -/wavebreak/profimedia

Prvenstvo predstavlja iznimnu priliku za hrvatsku U18 reprezentaciju koja će pred domaćom publikom pokušati izboriti povratak u elitnu A diviziju.

21.11.2025.
21:55
Hina
-/wavebreak/profimedia
Izvršni odbor FIBA Europe u petak je Hrvatskoj dodijelio domaćinstvo Europskog prvenstva B divizije za košarkaše do 18 godina koje će se održati od 24. srpnja do 2. kolovoza sljedeće godine u Rijeci i Opatiji, objavio je Hrvatski košarkaški savez (HKS). 

Utakmice će se igrati u riječkom Zametu te u opatijskoj dvorani Marino Cvetković, uz mogućnost aktiviranja dodatne pomoćne dvorane, ako to FIBA Europe procijeni nužnim. "Prvenstvo predstavlja iznimnu priliku za hrvatsku U18 reprezentaciju koja će pred domaćom publikom pokušati izboriti povratak u elitnu A diviziju. Najbolje tri reprezentacije osiguravaju prelazak u viši rang natjecanja, što dodatno povećava važnost turnira. Uz sportski dio, Hrvatski košarkaški savez planira organizirati i niz popratnih sadržaja, primjerice stručni seminar za trenere mlađih kategorija, košarkaški kamp za djecu te aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom, uključujući i humanitarne programe. Veliko košarkaško ljeto na Kvarneru bit će ujedno i važna turistička promocija regije, koja će ugostiti brojne reprezentacije, stručne timove, navijače i ljubitelje sporta iz cijele Europe", objavio je HKS.

FibaKošarkaEuropsko Prvenstvo U KošarciHrvatski Košarkaški Savez
DO 18 GODINA /
Kakva čast: Hrvatskoj dodijeljeno domaćinstvo Europskog prvenstva