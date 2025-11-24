Hrvatski reprezentativac briljirao u porazu Clippersa. Utrpao 33 koša

Hrvatski reprezentativac Ivica Zubac ostvario je nov ovosezonski osobni rekord s 33 koša i imao je 18 skokova, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu LA Clippersa, koji su na gostovanju u Clevelandu poraženi sa 120-105.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zubac je bio uvjerljivo najraspoloženiji igrač Clippersa koji su doživjeli četvrti poraz u posljednjih pet utakmica odigranih na gostovanjima kod klubova iz Istočne konferencije. U igri je proveo 32:55 minute, imao je šut iz igre 15/22 te 3/3 s crte za slobodna bacanja te podijelio i četiri asistencije. Povratnik u sastav Clippersa Kawhi Leonard je ubacio 20 poena, a James Harden je dodao 19. Cavalierse je do 12. pobjede u sezoni predvodio Donovan Mitchell s 37 koševa, osam skokova i šest asistencija, a Evan Mobley je spojio 18 poena i 10 skokova. Clippersi su s učinkom 5-12 na 12. mjestu ljestvice Zapadne konferencije koju predvode aktualni prvaci Oklahoma City Thunder sa 17-1, a Cleveland je s 12-6 treći u Istočnoj konferenciji u kojoj su na vrhu Detroit Pistonsi s 14-2.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić bez bodova, a evo što je rekla Leona Popović