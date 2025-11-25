FREEMAIL
EKSPLOZIV ILI MEHANIČKA RUKA? /

Otto Barić otkrio opasnosti rušenja Vjesnika: 'Moglo bi trajati mjesecima'

Zbogom jednoj od najpoznatijih zgrada u Zagrebu: Vjesnik će se srušiti! Prošli ponedjeljak tinejdžeri su ga iz dosade zapalili, ovaj ponedjeljak stručnjaci su odlučili da ga treba srušiti. 

Konstrukcija je nesigurna, donji katovi su još više oštećeni nego viši, i izgorenom neboderu koji je svojedobno bio najmodernija zagrebačka zgrada nema spasa. Postoji opasnost od urušavanja, u slučaju velikog vjetra ili potresa. O načinu na koji će se rušiti tek treba odlučiti, ali ministar Branko Bačić za RTL kaže da su bliži miniranju.

Kako ga srušiti i što napraviti na njegovom mjestu u studiju RTL Direkta komentirao je arhitekt Otto Barić. 

 

 

25.11.2025.
6:06
RTL Direkt
VjesnikNeboderRušenjeArhitekt
