Od Dubrovnika i Splita do Zagreba i Slavonskog Broda: Tko će nastupati na dočeku nove godine?

NIJE SE ŠTEDILO /

Došlo je vrijeme za jedno od najiritantnijih pitanja godine, a to je gdje ćete za Novu?

Neki će izaći na gradske ulice, a neki će ostati u krevetu. No, možda je prerano za reći, ali se čini da većini doček Nove godine ne znači puno.

No, gradovi su se i ove godine odlučili odriješiti kesu. Najviše, standardno, Dubrovnik. Više pogledajte u prilogu Ružice Đukić, kako biste možda lakše donijeli odluku o svojim novogodišnjim planovima.