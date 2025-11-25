Požar u Vjesniku nema nikakve veze s urbanim istraživačima, RTL Direkt najbolje zna zašto

SVI NAŠI 'URBEXI' /

Ugledao je devastirane zgrade i uskliknuo, "Evo ga, posljednja granica! Pokušat ću naći ulaz s druge strane". Tako je youtuber Shiey prije par godina krenuo u istraživanje napuštenog hotelskog kompleksa Kupari kod Dubrovnika. Urbani istraživač kojeg na mrežama prati preko tri milijuna ljudi s biciklom se popeo na krov hotela Grand, tamo je i prespavao.

"Ne želim previše svijetili ovdje gore, kako ne bih odao svoj položaj bilo kome tko bi zbog toga bio zabrinut", ispričao je na krovu.

I to je, ukratko, princip djelovanja svih koji se bave urbanim istraživanjem, istražiti napuštene građevine, ali ne ostaviti nikakav trag. Pravilo je uzmi samo fotografije, ne ostavi ništa osim tragova, objašnjava za Direkt Darijan Kosić, jedan od rekreativaca koji godinama obilazi napuštene objekte.

"Znači ništa se ne uništava, ne pali pogotovo i slično. Ideš sa društvom, obilaziš objekte, fotografiraš, snimaš za privatne potrebe, eventualno za objavu na društvenim mrežama, i to je to", kaže Kosić. Više doznajte u priči Petra Panjkote.