Pitali smo vas koju bi poruku poslali ženama koje se boje prijaviti nasilje

'BUDITE HRABRE' /

Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Samo ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 15 žena, a 11 od njih ubili su intimni partneri. Na taj problem upozorila je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, ističući kako su nužne hitne sustavne promjene. Uz to, važno je istaknuti kako se svakih 15 minuta dogodi nasilje nad ženama, a brojke nasilja nisu pouzdane jer ga se žene često ne usude prijaviti.

U Temi dana pitali smo i vas: "Koju biste poruku poslali ženama koje se boje prijaviti nasilje?" Evo nekoliko poruka s Facebook stranice net.hr.