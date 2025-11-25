FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'BUDITE HRABRE' /

Pitali smo vas koju bi poruku poslali ženama koje se boje prijaviti nasilje

Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Samo ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 15 žena, a 11 od njih ubili su intimni partneri. Na taj problem upozorila je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, ističući kako su nužne hitne sustavne promjene. Uz to, važno je istaknuti kako se svakih 15 minuta dogodi nasilje nad ženama, a brojke nasilja nisu pouzdane jer ga se žene često ne usude prijaviti.

U Temi dana pitali smo i vas: "Koju biste poruku poslali ženama koje se boje prijaviti nasilje?" Evo nekoliko poruka s Facebook stranice net.hr.

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
25.11.2025.
17:06
RTL Danas
Pitali Smo VasNasilježene
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx