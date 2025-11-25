Počela je noćna mora za carinike, u sortirnici rendgen i psi: 'Ovo ni javnost ne mora znati'

Trgovci su se pobrinuli da vam i ove godine ne promakne 'Crni petak'. Uoči blagdana već su krenuli privlačiti kupce popustima. Vrhunac potrošačkog vala očekuje se za tri dana. Lani je na taj dan kroz sortirnicu Hrvatske pošte prošlo 113 tisuća paketa, a ove se godine očekuje još i veća brojka.

Već sada kroz sustav na dan prolazi više od sto tisuća paketa, zbog čega se iduće godine planira proširenje kapaciteta sortirnice. Svi su paketi podložni i carinskoj kontroli, a carinska uprava je izvijestila da se od ožujka iduće godine na razini cijele EU uvode carine od 10 posto na male pakete vrijedne do 150 eura.

"Svakog dana u prosjeku smo zaprimali više od 80 tisuća paketa. Jučer smo zaprimili više od 110 tisuća paketa, a tek je ponedjeljak, prvi dan tog tjedna 'crnog petka'. Očekujemo sličan ili još veći broj paketa do kraja tjedna", kazao je glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.

Bosiljko Zlopaša, pomoćnik ravnatelja Carinske uprave podsjetio je na nove naplate od ožujka iduće godine. "Za sve robe koje se budu kupovale na daljinu, izvan EU, do 150 eura vrijednosti, uz PDV od 1.3.2026. će se orijentaciono naplaćivati i 10 posto carine."

Kako se paketi provjeravaju

Kako se paketi provjeravaju i odakle sve dolaze? O tome je Nikolina Matošević razgovarala s Milanom Todorićem iz Graničnog carinskog ureda Zračne luke i pošte.

"Spremni smo za povećan opseg posla za vrijeme popusta i na dnevnoj bazi obrađujemo sve pošiljke koje stignu, ako su ispunjeni uvjeti za carinjenje, kaže Todorić te dodaje kako i ove kao i svake druge godine raste broj pošiljaka.

Todorić je otkrio i mali dio velikog sustava kontrola pošiljaka. "Kontrole provodimo sustavno analizi rizika, lokalnoj analizi rizika, RTG uređajima, psima, odnosno metodama koje su propisane carinskim zakonodavstvom, a o kojima čak ni javnost ne mora biti upućena."

Droga, ručna bomba, oružje...

Na pitanje koje su najčešće nepravilnosti s kojima se susreću carinici, Todorić ističe mnogo toga. "Najviše se susrećemo s uvozom lijekova koji su zabranjeni u poštanskom prometu, s pošiljaka koje povređuju prava intelektualnog vlasništva, znači krivotvorena roba. Također, imali smo situacija i s narkoticima, našli smo ih u 45 pošiljaka prošle godine. Našli smo čak i ručnu bombu i oružje", zaključuje.