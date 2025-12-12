Igor Vori uoči Europskog prvenstva: 'Ovaj igrač je zaslužio poziv, a jedna stvar je bitna'

Igor Vori apsolutna je legenda hrvatskog rukometa, a sada radi kao trener i glavni menadžer MRK Sesvete Triglav Osiguranje, kluba koji raste velikom brzinom i profilira mnoge mlade rukometaše.

Vori je došao na RTL u goste u Podcastu Net.hr-a koji se ovaj mjesec intenzivno bavi rukometom i nadolazećim Europskim prvenstvom 2026. koje počinje za otprilike mjesec dana.

Na proširenom popisu Dagura Sigurdssona za Euro nalaze se i četiri igrača Sesveta. Svjestan je i Vori da će se oni teško naći na završnom popisu, ali ipak dosta toga govori da u tako blizu reprezentacije. "Stvarno mi je drago. Ta brojka od četiri igrača govori da radimo dobar posao i da idemo u pravom smjeru", priča Vori pa nastavlja.

Foto: Net.hr

"To je veliki vjetar u leđa njima, ali i ovima koji nisu upali, a blizu su. I oni moraju biti svjesni da trening koji rade u klubu nije dovoljan i da moraju i sami raditi da budu bolji. Dagur će odlučiti tko će ići na završne pripreme, ali mislim da imamo igrača, a to je Zlatko Raužan, koji je spreman i zaslužuje svoje mjesto. Drugu godinu igra odlično u Europi i mislim da je zaslužio, a izbornik će odlučiti", kazao je bivši pivot o svom pivotu Raužanu.

'Puno će toga ovisiti o izostancima'

Nakon srebra na Svjetskom, Hrvatska sad u ulozi favorita dolazi na Euro, a skupina nam donosi domaćina Švedsku te Nizozemsku i Gruziju.

"Sad smo mi ti koje se lovi, a uvijek je teže braniti nego osvajati. Dobili smo jedan pobjednički gard i to se vidjelo u kvalifikacijskim utakmicama. Mislim da smo od Gruzije puno jači, uz sve dužno poštovanje. S nizozemskim sam izbornikom razgovarao i oni imaju dosta problema s izostancima. Švedska je definitno odlična reprezentacija, ali nekako se pokazalo da kad god se od njih nešto očekuje, baš ih i nema.

Foto: Net.hr

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

Puno će ipak ovisiti o ozljedama. Puno je vremena ostalo do Europskog i pitanje je tko će nam biti na raspolaganju. Srna je ozlijeđen, Lučin je upitan kao i Klarica. Mandić slabije brani u Magdeburgu, Kuzmanoviću je pala minutaža i to će sve biti bitno na prvenstvu", najavio je Igor.

S Vorijem smo razgovarali puno i o tome kako se rukomet mijenja, o Daguru Sigurdssonu i još o mnogo čemu drugome, a cijeli podcast pogledajte u videu priloženom gore.