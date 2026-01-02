Kaos na granicama: Vozači čekaju satima u koloni, sve blokirano zbog jedne stvari

Zbog novog sustava kontrole na granici Hrvatske, pri kojem se od državljana trećih zemalja prikupljaju i biometrijski podaci, odnosno otisci četiri prsta i fotografija lica, trenutačno se čeka satima.

Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK) objavljenim oko 18 sati, na granici Hrvatske i Srbije čeka se i četiri i pol sata.

Na graničnom prijelazu Bajakovo za ulaz u Hrvatsku čeka se i četiri sata. Na graničnom prijelazu Ilok (Bačka Palanka) čeka se dva sata, a na prijelazu Ilok II (Neštin) sat i pol. Nešto manje, sat vremena, čeka se na prijelazu Principovac.

Na granici s Crnom Gorom na prijelazu Karasovići čeka se sat vremena.

Na granici s BiH također se čeka satima, najdulje na prijelazu Jasenovac – tri sata, te isto toliko na graničnom prijelazu Dvor. Po dva sata čeka se na ulazu u Hrvatsku na prijelazima Stara Gradiška, Županja, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Hrvatska Dubica te Kostajnica.

HAK podsjeća da se novi sustav ulaska i izlaska (Entry/Exit System – EES) Europske unije primjenjuje na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet.

„Njegovom primjenom automatski se bilježe osobni podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i moguća odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno schengenski prostor. Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno u Europsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljat će se biometrijski podaci – otisci četiri prsta i fotografija lica – uz podatke iz putne isprave. Ti će se podaci pohraniti u sustav i koristiti prilikom svakog sljedećeg prelaska granice, dok će se pri idućim prelascima utvrđivanje dosjea obavljati usporedbom fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosjeom u sustavu, što će povećati razinu sigurnosti“, objavio je HAK.

Sustav se ne primjenjuje na državljane Europske unije, bez obzira na mjesto prebivališta. Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Europske unije, koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji, i dalje će prelaziti državnu granicu uz predočenje putne isprave ili osobne iskaznice, bez obveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sustava.

