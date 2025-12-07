Da nije proradilo domoljublje Srbin bi osvojio Radmana: Na lokalnim izborima pobijedio sa 133 posto glasova

'ZEMLJA IZVRSNIH LJUDI' /

Kako treba izgledati politička scena, lijep primjer nam stiže iz Srbije. Lokalni izbori su prošli u demokratskom ozračju, uz toleranciju i uvažavanje političkih protivnika. Pogotovo na biračkom mjestu broj 30 u Mionici kod Valjeva.

Nakon nekog vremena u izborni proces se uključila i policija ali općinski sekretar kaže kako nije utjecala na konačan rezultat izbora. Policija se pri tome poslužila specijalnom stolicom od plastičnih polimera namijenjenom za razbijanje nasilnih prosvjeda kakvom nisu opremljene ni policije u mnogo bogatijim zemljama.

Upućeni kažu kako će kafana nakon demoliranja biti premještena u Beograd gdje će poslužiti kao paviljon Srbije na predstojećem EXPO-u kako bi se zemlja na svjetskoj izložbi što bolje prezentirala. Na lokalnim izborima u Negotinu pak pobijedio je kandidat vladajućeg SNS-a koji je proglasio jedinstvenu, četverotrećinsku pobjedu.

Drugim riječima, po srpski - rečima, gospodin je pobijedio sa 133 posto osvojenih glasova čime bi odmah osvojio i našu nagradu Gordan Grlić Radman ali u nama je konačno proradila domoljubna crta i odustali smo od toga da u konkurenciji imamo i srpske izvođače jer svaki put s lakoćom pometu ove naše. Koliko je to zemlja izvrsnih ljudi i izvrsnih graditelja najbolje je rekla cesta kod novosagrađenog Centra izvrsnosti u Kragujevcu.

Mi se smijemo Vučićevim letećim autima, a vidite koliko je Srbija otišla daleko u tehnologiji. Nekad si se morao voziti po cesti a sad te cesta sama vozi. Ali imamo se i mi čime pohvaliti. Mate Rimac je nakon dvije godine kašnjenja konačno pokazao obećanih 60 prototipova robotaksija.

Doduše nadali smo se da ćemo bar jednog od tih 60 vidjeti kako autonomno vozi, makar da ga onako s daljinskim Rimac izvede s parkirališta na ulicu ali daljinski je valjda još u fazi razvija pa će to biti u iduće dvije godine. Ali ne treba sad čovjeku tražiti dlaku u bradi, velik je ovo dan za Matu Rimca i za sve nas, njegove financijere.

Veliki dan i za oca mate Rimca gospodina Ivana Rimca koji je gotovo istodobno dobio još jednu odgodu izvršenja zatvorske kazne. Njega u Remetincu čekaju već godinu i pol dana zbog služenja kazne zatvora od 3 godine koju je dobio zbog gospodarskog kriminala počinjenog još prije dvadeset godina. Ali tko čeka taj se načeka. To im je familijarno.