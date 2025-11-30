Za Zagrepčane nema zime, toplana Vjesnik u punom pogonu: Država pripremila, djeca zapalila, građani zadovoljni

RADI PUNIM KAPACITETOM /

Što se tiče vremena, u većem dijelu Hrvatske je jako zahladilo, ali za Zagreb nema zime. Neko vrijeme temperaturu u zraku je održavao Vjesnikov neboder i to su stvarno bili topli dani a kad se neboder ugasio uskočio je Marko Perković Thompson i malo potkurio vatru, čisto da Zagrepčanima zagrije srca.

Prvo evo što je bilo s neboderom: Zbog stalnih problema u radu Gradske toplane Zagrepčanima je u pomoć uskočilo poduzeće Državne nekretnine koje je Zagrepčanima ponudilo da se ove sezone umjesto na toplanu mogu priključiti na zgradu Vjesnika. Svečano paljenje novog grijaćeg tijela upriličeno je na obljetnicu pada Vukovara kako bi Vlada i tim činom pokazala koliko joj je stalo do ostavštine za koju su ginuli hrvatski branitelji.

Vlada se pri tome pobrinula da zgradu Vjesnika dobro opskrbi gorivim materijalom - državnim arhivom, arhivom Sabora, arhivom Porezne uprave i golemim količinama kartona, drvenih ploča i ostalih lako zapaljivih materijala koji su Zagrepčanima, osobito onim najugroženijim slojevima trebali osigurati bezbrižnu sezonu grijanja.

Kako obično biva u takvim svečanim prilikama čast da prvi prinesu upaljač na državno ložište pripala je dvojici maturanata i najboljim učenicima jedne zagrebačke gimnazije, kažu da ih je Branko Bačić osobno odabrao.

Vjesnik je planuo kao kutija šibica, i u Zagrebu je neko vrijeme temperatura bila ugodnih 870 stupnjeva Celzija i gotovo da nema Zagrepčanina kojem od tog prizora nije bilo toplo oko srca. I to bez računa za grijanje. Koliko su građani bili zagrijani za ovakav model grijanja govori i to da su vatrogasci dobili samo jedan jedini poziv. Vjerojatno neka sektašica koja je očito prozrela ovaj Vladin pakleni plan.

Naravno da toga nije bilo jer su ljudi odgovorni za upravljanje državnim nekretninama željeli osigurati da toplana Vjesnik nesmetano radi a ne da se gasi. Zato je vatrodojavni sustav na vrijeme isključen da se vatrogasci ne uznemiruju kad se toplana pusti u pogon. Nažalost zbog tradicionalno loše koordinacije državnih tijela vatrogasce o tome nitko nije obavijestio pa su na poziv one sektašice došli i uprskali cijelu stvar. Doslovce.

Eto, vatrogasci nisu znali da to nije požar nego paljenje toplane uoči nadolazeće zime. A država je ovaj put stvarno učinila sve da Vjesnik gori kako treba. Zgrada toplane je eto baš prije par mjeseci prošla inspekcijski nadzor i dobila odobrenje za rad. Glavni državni inspektor je doduše sad u zatvoru ali ne treba sumnjati da je i taj posao obavio savjesno i odgovorno kao i sve druge.

Pa su inspektori utvrdili da je u Vjesnikovom neboderu sve pripremljeno za potpalu - vatrogasni sustav ili ne radi ili ne postoji, materijal za gorenje osiguran, prozori - radi protočnosti zraka - razbijeni, prostorije napuštene, dakle idealni uvjeti za razvijanje visokih temperatura kakve Zagrebu sad najviše trebaju.

Kad čovjek čuje kakve je sve mjere poduzela država da osigura nesmetan rad Vjesnikove toplane - upravitelj, zaštitari, 24 sata - prosto poželi da Državne nekretnine preuzmu brigu i o Nuklearnoj elektrani Krško. Dakako uz inspekcijski nadzor Andrije Mikulića. Preko noći bi zagrijali cijelu Hrvatsku i Sloveniju.

A toplinski val bi valjda došao i do Srbije, otkako su ostali bez ruske nafte njima bi sad svako zagrijavanje zraka dobro došlo.

Ali naručitelj usluge je sa zaštitarima upravo to i ugovorio - da će Vjesnik ubuduće imati drugu namjenu i da ne trebaju brinuti kad grupa uzornih učenika dođe održati ceremoniju paljenja. Neka ih pozovu na partiju ping ponga i sve ok.

Odmah su se pojavile teorije zavjere. Pa logično je da tako velika toplana kao što je Vjesnikov neboder mora imati više centara tj. ložišta. Pa nisu tu toplanu projektirali neki amateri. Nego uzorni učenici koji su imali petice iz fizike i kemije i znaju kako zapaliti vatru koja se širi - na dolje.

Da, jest da je to sve malo čudno i neobično ali ne treba sad previše detaljizirati i filozofirati oko toga gdje je počeo požar, kako se širio, slučaj treba što prije zaključiti a zgradu srušiti.

Evo vidite kako je za policiju tu sve jednostavno - djeca se malo igrala pa zaigrala, zapalili vatru gore, vatra otišla dolje, djeca pobjegla, mi ih uhvatili i bog te veseli, slučaj riješen. Nema se tu šta propitivati. Stvar jednostavna kao kupus.

Uostalom kad smo već kod kupusa, kad kuhate grah s kupusom, kako ga kuhate? Upalite plinski štednjak a lonac normalno, stavite ispod u rernu. Da ga plamenici odozgor griju. Jer plamen se širi na dolje, jel?

Za glavnog kuhara s tim nema šale.

Požar u jednoj zgradi ne govori ništa o stanju u državi. O stanju u državi govore zgrade koje još nije progutao požar i Glavni državni inspektor koji je u zatvoru.

Eha, da vidite kako kuhar sad kad je grah zagorio voli naglasiti da nije država kuhala grah nego svi zajedno. Dakle svi su odgovorni što je njemu grah zagorio. A da je grah skuhan kako treba tj. da je toplana Vjesnik proradila punim kapacitetom kako je i planirano, bilo bi kako sam vam dobar grah skuhao, nahranio gladne napojio žedne, osigurao energetsku budućnost, ovo ono a ovako mora objašnjavati neobjašnjivo.

Nije Vlada zapalila zgradu bokte, Vlada je samo sve pripremila da se zgrada može zapaliti. A hoće li ju zapaliti neki klinci ili će se zapaliti sama od sebe to nije vladin problem. Uostalom koliko je Vlada brižno i odgovorno pristupila cijelom slučaju objasnio je i potpredsjednik Vlade za nekretnine.

Točnije polica osiguranja protiv požara je sa 7,5 milijuna eura dignuta na 53,5 milijuna eura. I eto šta ti je slučajnost, samo 4 mjeseca nakon toga izbio je požar. Mnogima se to sve skupa čini sumnjivo ali još su stari Udbaši znali reći kako nije sumnjivo kad je nešto sumnjivo nego je sumnjivo kad ništa nije sumnjivo. A ovdje je sve sumnjivo pa onda nema sumnje.

Uostalom taman da je Branko Bačić sam zapalio šibicu zaslužio je da mu se stisne ruka sa šibicom. Jer zgrada je i prije požara bila za rušenje kao što je za rušenje i sad nakon požara. Dakle ništa se tu nije promijenilo osim što je država zaradila 53 i po milijuna eura i što sad na tom mjestu može niknuti nešto puno primjerenije današnjem vremenu.

Kažu kako će to biti neki objekt društvene namjene. Znači ili šoping centar ili kladionica. Ili Crkva. Najbolje sve u jednom. Dakle sve će završiti dobro da bolje ne može biti. Vuk sit a ovce na broju. Doduše ostali smo bez onih kuna, ali kad u jednoj noći zaradiš 53 i po milijuna eura može se i bez kuna. A klinci? Klinci neka sjede u zatvoru. To su uzorni učenici i odlikaši a takve danas nitko ne treba. Osim za potpalu.