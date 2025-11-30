U baranjskom mjestu održan festival koji zovu najmasnijim i najslasnijim

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ČVARKOFEST /

U baranjskom mjestu Karanac održan je festival koji zovu najmasnijim i najslasnijim – Čvarakfest. Topljeni komadići svinjske slanine, nekada ostaci pri kolinju i proizvodnji masti danas su specijalitet čija se cijena kreće od 20 pa čak do 40 eura po kilogramu.

Oni koji čvarke vole danas su uživali u degustaciji, a proizvođači su se borili za prestižnu titulu Čvarak majstora.

U Baranji na Čvarakfestu je bilo dobro raspoloženje. U kotlovima narezana slanina od koje će nastati mast i čvarci kojih nema bez kvalitetne svinje.