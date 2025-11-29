FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROVODI SE ISTRAGA /

Policija ništa ne isključuje: Što se dogodilo časnoj sestri u Zagrebu u petak?

Što se u petak poslijepodne dogodilo časnoj sestri u Zagrebu koja je s ubodnom ranom završila u bolnici? Provodi se intenzivna istraga, a reagirala je i Vlada. 

Događaj je uznemirio građane, a pojavio se niz informacija tko ju je i kako napao. Policija zasad ništa ne isključuje.

Časna inače radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi pa zbog zaštite djece ne otkrivamo njezin identitet. 

Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Katarine Brečić  

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.11.2025.
20:15
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx