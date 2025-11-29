Policija ništa ne isključuje: Što se dogodilo časnoj sestri u Zagrebu u petak?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PROVODI SE ISTRAGA /

Što se u petak poslijepodne dogodilo časnoj sestri u Zagrebu koja je s ubodnom ranom završila u bolnici? Provodi se intenzivna istraga, a reagirala je i Vlada.

Događaj je uznemirio građane, a pojavio se niz informacija tko ju je i kako napao. Policija zasad ništa ne isključuje.

Časna inače radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi pa zbog zaštite djece ne otkrivamo njezin identitet.

Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Katarine Brečić