Policija ništa ne isključuje: Što se dogodilo časnoj sestri u Zagrebu u petak?

'SAMO JAKO' /
Blagojević nakon pobjede u prvoj rundi: 'Volim ovakve borbe. Ne volim se boriti protiv kanti'
Što se u petak poslijepodne dogodilo časnoj sestri u Zagrebu koja je s ubodnom ranom završila u bolnici? Provodi se intenzivna istraga, a reagirala je i Vlada.
Događaj je uznemirio građane, a pojavio se niz informacija tko ju je i kako napao. Policija zasad ništa ne isključuje.
Časna inače radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi pa zbog zaštite djece ne otkrivamo njezin identitet.
Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Katarine Brečić