Vaso stigao u Varaždin: 'Nisam mogao gledat od kuće, morao sam doći'

iza kulisa FNC-a 25 /

Vaso Bakočević stigao je u Varaždin kako bi uživo ispratio FNC 25, poručivši da nije mogao ostati kod kuće kada je vidio kakvu atmosferu Varaždinska Arena stvara. Karizmatični Crnogorac odmah je priznao kako ga je ambijent impresionirao te da FNC iz priredbe u priredbu podiže ljestvicu i stvara poseban hype gdje god se pojavljuje.

“Očekujem next level sh*t, FNC svaki put raste i stvarno je postao pojava”, rekao je Vaso, dodajući kako je posebno uzbuđen zbog večerašnje borbe Marka Bojkovića, koju smatra jednom od naj iščekivanijih na eventu.

U razgovoru je opisao i kakav ga protivnik čeka Belgijca Desmeu, naglasivši da publika može očekivati žestok i nepredvidljiv okršaj. Uz najavu borbi, kratko se osvrnuo i na vlastite planove u bare knuckle sceni te što ga čeka kada FNC prvi put stigne u Crnu Goru.

Jedan od zanimljivijih dijelova razgovora bio je trenutak kada je otkrio odakle mu stiže najviše podrške. “Provjerio sam na Instagramu – najviše navijača mi je iz Srbije, onda iz Bosne i Hercegovine, pa iz Hrvatske i Crne Gore. Gdje god se pojavim, ja sam pojava”, poručio je Vaso uz svoj prepoznatljivi osmijeh.