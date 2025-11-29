Iza kulisa FNC 25: Ilić otkriva tajne Bojkovićeva mentalnog pristupa pred povratak

NAJAVIO BORBU /

Aleksandar “Joker” Ilić pojavio se na priredbi FNC 25, gdje je naglasio kako je došao pružiti podršku svojim borcima, ali i samoj organizaciji. U kratkom razgovoru za Net.hr otkrio je najnovije informacije iz kampa Marka Bojkovića, borca koji se večeras vraća u oktogon nakon poraza od Miloša Janičića.

Joker je iz svog kuta dao vrlo jasan dojam: Bojković uoči povratka djeluje mentalno stabilno, fokusirano i motivirano. “Ovo mu je odličan izazov. Vidim da je spreman, da zna što želi. Mislim da mu je pobjeda praktički zagarantirana”, istaknuo je Ilić, naglašavajući koliko mu se sviđa energija i pristup koji Bojković pokazuje uoči svog povratka.

Dotaknuo se i večerašnjeg protivnika, analizirajući što očekuje od njega. Uz najavu, Joker je prokomentirao i ostale borbe večeri, uključujući i pobjedu protiv Žgele te ono što njega čeka u nastavku sezone.

