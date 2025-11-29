Formula 1: Sprint u Kataru donio prve pomake! Evo što se događa
Tko će danas od 19:00 sati pobijediti na kvalifikacijskoj utrci i odrediti startni poredak za pretposljednju utrku godine?
Sprint utrka u Kataru otvorila je ključni vikend završnice sezone i donijela prve, ali potencijalno vrlo važne potrese u poretku Formule 1. Iako se očekivala veća drama, najkraća utrka vikenda ipak je pomaknula odnose među glavnim kandidatima za naslov i to taman dovoljno da dodatno zapali borbu za sam vrh.
U glavnoj priči dana ponovno je McLaren. Oscar Piastri odvezao je izvanredan sprint, pobijedio i smanjio zaostatak za 2 boda u ukupnom poretku, završivši ispred momčadskog kolege Landa Norrisa, koji i dalje drži prvo mjesto u ukupnom poretku. Piastri mu se približio na 22 boda, dok utrka za naslov ostaje potpuno otvorena.
Posebno važna promjena dolazi iz Red Bulla: Max Verstappen završio je iza Norrisa i izgubio samo jedan bod u odnosu na vodećeg, čime je njegov zaostatak narastao na 25 bodova. Unatoč tome, ostaje čvrsto u troboju za naslov, koji ulazi u završna dva vikenda sezone s još 50 bodova dostupnih za osvojiti.
Sljedeće ključno pitanje glasi: Tko će danas od 19:00 sati pobijediti na kvalifikacijskoj utrci i odrediti startni poredak za pretposljednju utrku godine? Katar bi vrlo lako mogao postati mjesto gdje će momentum prijeći s jedne strane garaže na drugu.
Pratite tekstualni prijenos kvalifikacije utrke preko portala Net.hr
U nastavku donosimo ažurirani poredak vozača nakon sprinta:
Poredak vozača nakon sprinta u Kataru
Lando Norris (McLaren) – 396
Oscar Piastri (McLaren) – 374
Max Verstappen (Red Bull Racing) – 371
George Russell (Mercedes) – 301
Charles Leclerc (Ferrari) – 226
Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
Kimi Antonelli (Mercedes) – 140
Alex Albon (Williams) – 73
Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
Carlos Sainz (Williams) – 49
Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49
Fernando Alonso (Aston Martin) – 42
Oliver Bearman (Haas) – 41
Liam Lawson (Racing Bulls) – 36
Lance Stroll (Aston Martin) – 32
Esteban Ocon (Haas) – 32
Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 32
Pierre Gasly (Alpine) – 22
Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
Franco Colapinto (Alpine) – 0
Od sljedeće sezone pratite Formulu 1 na RTL programu, a večerašnje kvalifikacije mogle bi zakomplicirati borbu za naslov kao nikada do sada.
