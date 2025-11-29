Formula 1: Sprint u Kataru donio prve pomake! Evo što se događa

Sprint utrka u Kataru otvorila je ključni vikend završnice sezone i donijela prve, ali potencijalno vrlo važne potrese u poretku Formule 1. Iako se očekivala veća drama, najkraća utrka vikenda ipak je pomaknula odnose među glavnim kandidatima za naslov i to taman dovoljno da dodatno zapali borbu za sam vrh.

U glavnoj priči dana ponovno je McLaren. Oscar Piastri odvezao je izvanredan sprint, pobijedio i smanjio zaostatak za 2 boda u ukupnom poretku, završivši ispred momčadskog kolege Landa Norrisa, koji i dalje drži prvo mjesto u ukupnom poretku. Piastri mu se približio na 22 boda, dok utrka za naslov ostaje potpuno otvorena.

Posebno važna promjena dolazi iz Red Bulla: Max Verstappen završio je iza Norrisa i izgubio samo jedan bod u odnosu na vodećeg, čime je njegov zaostatak narastao na 25 bodova. Unatoč tome, ostaje čvrsto u troboju za naslov, koji ulazi u završna dva vikenda sezone s još 50 bodova dostupnih za osvojiti.

Sljedeće ključno pitanje glasi: Tko će danas od 19:00 sati pobijediti na kvalifikacijskoj utrci i odrediti startni poredak za pretposljednju utrku godine? Katar bi vrlo lako mogao postati mjesto gdje će momentum prijeći s jedne strane garaže na drugu.

U nastavku donosimo ažurirani poredak vozača nakon sprinta:

Poredak vozača nakon sprinta u Kataru

Lando Norris (McLaren) – 396

Oscar Piastri (McLaren) – 374

Max Verstappen (Red Bull Racing) – 371

George Russell (Mercedes) – 301

Charles Leclerc (Ferrari) – 226

Lewis Hamilton (Ferrari) – 152

Kimi Antonelli (Mercedes) – 140

Alex Albon (Williams) – 73

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51

Carlos Sainz (Williams) – 49

Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49

Fernando Alonso (Aston Martin) – 42

Oliver Bearman (Haas) – 41

Liam Lawson (Racing Bulls) – 36

Lance Stroll (Aston Martin) – 32

Esteban Ocon (Haas) – 32

Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 32

Pierre Gasly (Alpine) – 22

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19

Franco Colapinto (Alpine) – 0

