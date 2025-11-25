Hamilton i Leclerc u otvorenom ratu s Ferrarijem? Talijani otkrili kaos, dvojac traži odlazak

Talijanski mediji pišu kako je situacija u Ferrariju došla do točke pucanja. Corriere della Sera naglašava da su Charles Leclerc i Lewis Hamilton “na rubu živaca” te da više ne mogu trpjeti bolid pun nedostataka. Navode kako obojica sve otvorenije kritiziraju momčad, unatoč upozorenjima čelnika ekipe, i kako je ovo, prema Leclercu, najgora Ferrari koju je vozio.

Hamilton, ističu, ovu sezonu smatra jednom od najtežih u karijeri, pritom izbjegavajući dio odgovornosti.

U tekstu se dodaje da je Ferrari u ozbiljnom padu, četvrti među konstruktorima, s atmosferom “rasula koje ponižava prošlost i zabrinjava za budućnost”. Autori smatraju da Leclercova vjera u projekt postaje sve tanja, dok je “brak stoljeća” između Hamiltona i Ferrarija, koji još nije ni počeo, već pod pritiskom obostrane frustracije, a ono najvažnije je da su Leclerca navodno već kontaktirali iz Aston Martina.

Talijani se osvrću i na McLaren, za koji tvrde da riskira uništiti stabilnost unutar momčadi. Lando Norris hitno treba jasnu strategiju, dok Oscar Piastri, kako pišu, sve više osjeća da je pretvoren u drugu violinu iako to ne želi prihvatiti. Povijesno osvojeni naslov konstruktora, upozoravaju, sada je u opasnosti.

