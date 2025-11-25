Završnica Formule 1 privukla najpoznatije na stazu: Kamere su bile fokusirane na ove dame

Na Velikoj nagradi Las Vegasa dogodilo se nešto što se čini gotovo nemogućim: netko je uspio zasjeniti samu Formulu 1. Riječ je, naravno, o Beyoncé, koja je svojom pojavom u glamuroznom, uskom kožnom kombinezonu instantno postala glavna atrakcija dana.

Pojavila se u društvu supruga, repera Jay-Z-ja, čija je minimalistička crna kombinacija u potpunosti pala u drugi plan. Beyoncé je nosila bijeli kombinezon s crnim i crvenim detaljima, a pažnju je posebno privlačio zlatni kristalni Louis Vuitton logo na prsima. Gornji dio bio je djelomično raskopčan, stvarajući efektan, produbljen dekolte koji su svi primijetili.

Show na stazi: Beyoncé u Ferrariju s Lewisom Hamiltonom

Jedan od vrhunaca njezina boravka u Las Vegasu bio je “hot lap” u Ferrariju, u kojem je sjedila kao suvozačica Lewisa Hamiltona. Dok su vozači žurili na brifinge, a mehaničari mijenjali gume u ritmu koji diktira kaotični tempo Formule 1, Beyoncé je bez imalo napora držala svjetla reflektora usmjerenima prema sebi.

Nije prvi put da se globalna pop ikona ispriječi samoj srži sportskog spektakla, ali na najglamuroznijoj utrci sezone uspjela je ono što gotovo nitko ne može: biti veća zvijezda od Formule 1.

Drama na stazi: Norris riskirao, Verstappen opet nezaustavljiv

No, spektakl se nije odvijao samo u paddocku. Na stazi je Lando Norris pokušao agresivno zatvoriti Maxa Verstappena na ulasku u zavoj, no njegova obrana bila je prekasna i prerizična. Britanac je izletio sa staze i pao na treću poziciju dok je Verstappen preuzeo vodstvo, a George Russell se probio na drugo mjesto.

Norris je u 34. krugu uspio prestići Russella i vratiti se na drugo mjesto, ali Nizozemac je ponovno bio neprikosnoven, osvojio je svoj osmi uzastopni plasman na postolje i četvrtu pobjedu u posljednjih sedam utrka.

Dva natjecanja prije kraja prvenstva Norris mu bježi 42 boda, dok se Verstappen približio Piastriju na samo 12 bodova u borbi za drugu poziciju.

Mercedesova mješavina uspjeha i kazni

George Russell završio je treći, što mu je još jedan uspješan vikend u gradu u kojem je prošle sezone slavio pobjedu. Mladi talent Kimi Antonelli također je briljirao, s 17. mjesta probio se sve do četvrte pozicije, no pet sekundi kazne zbog preranog starta gurnule su ga na peto mjesto.

