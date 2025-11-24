Formula 1? Ma kakvi! Beyoncé zasjenila utrku dekolteom koji je zapalio internet
Pjevačica je sa suprugom stigla iza kulisa Formule 1 odjevena u efektan trkaći kombinezon
Dok su se najbolji svjetski vozači borili za svaku milisekundu na glamuroznoj Velikoj nagradi Las Vegasa, pravi spektakl stigao je – iz publike. Beyoncé (44), pop ikona i globalna superzvijezda, pojavila se u F1 paddocku i u trenu postala apsolutna kraljica večeri, zasjenivši i bolide i rezultate utrke.
Pjevačica je sa suprugom, glazbenikom i producentom Jay-Z-jem (55), stigla iza kulisa Formule 1 odjevena u efektan trkaći kombinezon – ali u njezinoj verziji, on je bio sve samo ne običan.
Iako je kombinacija jasno aludirala na svijet motorsporta, najviše pogleda privukao je dramatično dubok dekolte koji je postao glavna tema društvenih mreža, portala i čak – komentatora u paddocku.
Ušla u povijest najboljih F1 trenutaka
“Bey se pojavila i utrka je praktički dobila novu glavnu zvijezdu”, napisao je jedan obožavatelj na X-u, dok su drugi šaljivo komentirali: “S tim kombinezonom ne bi stala u bolid, ali zato je stala u povijest najboljih F1 trenutaka.”
Jay-Z je, kao i obično, ostao vjerna pratnja, ali potpuno u Beyoncéinoj sjeni – i doslovno i figurativno. Dok su vozači žurili na brifinge, a mehaničari mijenjali gume brzinom svjetlosti, sva pažnja bila je uperena prema njoj.
Nije prvi put da se Beyoncé pojavi na sportskom događaju i izazove globalnu ludnicu, ali ovoga puta uspjela je ono što gotovo nitko ne može: zasjeniti samu Formulu 1 na najblještavijoj utrci sezone.
